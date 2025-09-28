Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Servicios militares y de emergencia intervienen tras la violación del espacio aéreo polaco. EFE

¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

El interés de Bruselas por el proyecto se ha disparado tras la cadena de incidentes con aparatos no tripulados en Escandinavia y los países bálticos que evidencia la creciente amenaza rusa

Beatriz Juez

Berlín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:34

La Comisión Europea abraza la propuesta de los países bálticos de crear un 'muro antidrones' para blindar la frontera oriental de la UE, después de ... que varios Estados miembros hayan sufrido en las últimas semanas violaciones de su espacio aéreo y actividades sospechosas con estos aparatos no tripulados por medio. El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, se reunió el viernes con ministros de los países que limitan con Rusia y Bielorrusia para abordar una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas ante la creciente amenaza que representa Moscú.

