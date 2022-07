Draghi abre la puerta a su continuidad en el Gobierno de Italia

El primer ministro italiano, Mario Draghi, abrió este miércoles la puerta a su continuidad al frente del Ejecutivo si se renueva el «pacto de confianza, sincero y concreto», que los partidos establecieron hace un año y medio. Siguiendo las indicaciones del presidente de la República, Sergio Mattarella, dejaron entonces a un lado sus diferencias para dar vida a un Gobierno de unidad nacional que sacase a Italia de la pandemia y pusiera en marcha una ambiciosa agenda de reformas impulsadas por las millonarias ayudas europeas.

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) cedió la responsabilidad de la salida de la actual crisis política a los partidos en el discurso que realizó a primera hora de la mañana en el Senado. Esta comparecencia en la Cámara Alta llegó después de que, el pasado jueves, Mattarella no aceptara su dimisión, que Draghi había presentado tras perder el apoyo del Movimiento 5 Estrellas (M5E), uno de los partidos que forman parte de la coalición gubernamental.

Después de pronunciar su discurso, el primer ministro escuchará las respuestas de los partidos en el Senado y, en función de lo que digan, decidirá si se mantiene en el poder o confirma su intención de dejar el Gobierno, lo que podría abocar al país a la convocatoria de elecciones anticipadas. Una posible solución a la crisis vendría con la salida del M5E del Gabinete. Si Draghi opta finalmente por continuar, por la tarde se espera que tenga lugar la moción de confianza para dar impulso a este nuevo inicio del Ejecutivo, que salvo nuevas sorpresas duraría hasta el fin de la legislatura en los primeros meses de 2023.

En su discurso el expresidente del BCE recordó cómo nació el actual Gobierno «de unidad nacional», relató los éxitos alcanzados en este año y medio de recorrido de «milagro civil» y planteó los desafíos de los próximos meses. Entre ellos destacó la continuidad de la agenda de reformas e inversiones financiadas por la Unión Europea, la reorganización de la política energética para superar la dependencia del gas ruso y el mantenimiento del «protagonismo» internacional de una Italia «libre y democrática» frente a los que «intentan seducirnos con su modelo autoritario», afirmó, subrayando la necesidad de seguir apoyando a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

«Fuerte y cohesionado»

Para responder a estas situaciones hace falta un Gobierno «de verdad fuerte y cohesionado» y un Parlamento «que lo acompañe con convicción», dijo el primer ministro, que no quiere que se mantenga la situación de los últimos meses, en los que la incomodidad cada vez más manifiesta en la coalición gubernamental del M5E y de la Liga, la formación de Matteo Salvini, ha propiciado una confianza «de fachada», que «se desvanece» frente a las decisiones incómodas. «Hace falta un nuevo pacto de confianza, sincero y concreto, como el que nos permitió hasta ahora mejorar el país. ¿Están los partidos y los parlamentarios preparados para reconstruir este pacto?», pregunto Draghi en la parte final de su discurso.

Los senadores del M5E y de la Liga no aplaudieron esta última parte de la intervención, en la que el primer ministro invitó a las fuerzas políticas a no darle una respuesta a él mismo, «sino a todos los italianos». Antes había dejado claro que no seguiría adelante tras lo sucedido el pasado jueves, cuando el M5E se abstuvo en la aprobación por la vía rápida por medio de una moción de confianza en el Senado de un decreto de ayudas contra la crisis energética valoradas en 26.000 millones de euros.

«No es posible ignorarlo, contenerlo ni minimizarlo. El único camino para seguir juntos es reconstruir desde el inicio este pacto, con valentía, altruismo y credibilidad», dijo el primer ministro, que acabó cediendo a la «movilización sin precedentes e imposible de ignorar» que ha tenido lugar estos últimos días para tratar de convencerle de que siga en el poder. Las presiones sufridas desde diversos ámbitos políticos y económicos, así como de parte de los socios europeos, han llevado al expresidente del BCE a dar una segunda oportunidad a los partidos de su país.