Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Periodistas fotografían la vivienda de la localidad francesa de Saint-Molf en la la que se habrían producido los hechos. AFP

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

La víctima tiene 45 años y una pareja de edad avanzada ha sido imputada por los delitos de retención ilegal y tortura

Enric Bonet

París

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Mientras en Francia sigue dando que hablar la encarcelación del expresidente Nicolas Sarkozy, un pequeño pueblo del noroeste del territorio galo ha vivido en los ... últimos días una historia chocante en un registro completamente distinto. Dos habitantes de la localidad de Saint-Molf, situada a unos 80 kilómetros al oeste de Nantes, fueron detenidos la semana pasada, informaron este miércoles medios locales y nacionales. El motivo de ese arresto resulta espeluznante: presuntamente haber tenido secuestrada durante varios años en un garaje a una mujer que logró escaparse la semana pasada.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  7. 7 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  8. 8 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años