EFE

Europa acusa a Rusia de «sabotear la paz» tras un ataque masivo contra Kiev con 18 muertos

El segundo mayor bombardeo que sufre Ucrania desde el inicio de la guerra, con más de 600 drones y 31 misiles, afectó a la delegación de la UE en la capital

María Rego

María Rego

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:43

Rusia dinamitó el jueves las tímidas esperanzas de paz que habían arrojado los esfuerzos diplomáticos liderados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ... en las últimas semanas para poner fin a la guerra de Ucrania. De madrugada, y desde el aire, Moscú ejecutó uno de los mayores ataques contra la exrepública soviética desde el inicio del conflicto. Esta vez su objetivo fue Kiev, donde una lluvia de drones (629) y misiles (31) mató al menos a dieciocho personas, entre ellas cuatro menores, hirió a otras cincuenta y causó daños en casi un centenar de edificios, incluidas las sedes de la Unión Europea y del British Council. La respuesta del Kremlin a los intentos de sentar las bases para un diálogo, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quedaba clara: «Elige los (proyectiles) balísticos a la mesa de negociación».

