Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados ucranianos disparan una pieza de artillería. Reuters

Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

El Kremlin reduce las expectativas al cargar contra el líder de Ucrania y rechazar la presencia de tropas extranjeras en la exrepública soviética

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:21

Volodímir Zelenski está listo para mantener una reunión con Vladímir Putin y negociar un alto el fuego o la paz. Eso sí, el presidente de ... Ucrania exige conocer de antemano cuáles son las garantías de seguridad que Occidente ofrece a su país. «Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad en un plazo de siete a diez días», explicó este jueves. Con esa propuesta sobre la mesa, el mandatario avanzó que podría reunirse con su homólogo ruso «en una semana o dos», marcando así un hito al que se podría sumar el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien el lunes discutió en Washington con seis líderes europeos y el secretario general de la OTAN cómo proteger al país invadido.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  3. 3 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  4. 4 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  5. 5 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  6. 6 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  7. 7 El Rincón de Tenteniguada: tierra de aparceros, guindas y tajinastes
  8. 8 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  9. 9 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  10. 10 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

Zelenski exige conocer las garantías de seguridad antes de reunirse con Putin