Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

La Policía alemana ha detenido este miércoles en Berlín a tres presuntos activistas de la organización radical palestina Hamás, a los que se ha ocupado ... armamento con el que planeaban realizar atentados contra objetivos judíos en Alemania. La Fiscalía Federal ha informado de que a los detenidos les han sido intervenidas «varias armas, entre ellas un fusil de asalto Kalaschnikov AK47, así como varias pistolas y numerosa munición».

Dos de los hombres, identificados como Abed Al G. y Ahmad I., nacieron en Alemania y tienen nacionalidad germana, aunque son de origen árabe, mientras el tercero es el ciudadano libanés Wael F. M.. Los tres han sido acusados por la Fiscalía Federal, responsable de los casos de terrorismo en este país, de pertenencia a una organización terrorista extranjera y de estar preparando atentados de envergadura en Alemania.

Los sospechosos formaban presuntamente un comando de la organización islamista con la misión de recabar armas y financiación para preparar atentados contra representaciones diplomáticas de Israel en Alemania o centros judíos en este país como sinagogas. Los tres hombres serán presentados este jueves ante un juez de instrucción en el Tribunal Supremo alemán, que ordenará previsiblemente su entrada en prisión preventiva.

'Spiegel Online' revela que fueron detenidos por un comando especial en el momento en el que procedían a recibir el alijo de armas, en una operación que fue vigilada al parecer de principio a fin por la Policía. En relación con este caso, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varios registros de viviendas en la ciudad sajona de Leipzig y en Oberhausen, en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia.