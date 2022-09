Una despedida masiva en las calles de Londres

El funeral de Isabel II cierra once días de luto continuo en Reino Unido, Escocia y los reinos de la Commonwealth. La expectación ha sido máxima en cada jornada y este lunes, el día del velatorio, la asistencia supera todos los récords marcados. La cita cuenta con 2.200 invitados, 500 de ellos jefes de Estado y altos mandatarios de todo el mundo, pero la ciudadanía que aguarda en las calles y parques de Londres se lleva la palma.

Unos dos millones de personas han buscado el mejor sitio para presenciar el funeral y formar parte así de un acontecimiento histórico en la monarquía británica. Cientos de ciudadanos desafiaron al Gobierno, que prohibió las acampadas nocturnas. Pero ningún londinense –e incluso de otros puntos del mundo– querían arriesgarse a perderse un momento como este. Es el caso de Janine Cleere, vecina de 47 años de Wiltshire, que acampó toda la noche con dos amigas. Ella no había asistido nunca a un evento real, pero esta vez era diferente. Quería sentirse «parte de la historia», experimentar la atmósfera y «presentar mis respetos», declara al diario 'The Guardian'. «Ella es todo lo que hemos conocido y no, ya no la tenemos, es muy triste. Lo siento por ella y su familia, por tener esa pérdida», lamenta.

La espera nocturna fue «encantadora». «Hubo un minuto de silencio a las 20.00 horas y luego tomamos un par de copas», relata esta mujer, que compartía un solo saco de dormir con sus dos amigas. Aunque agradecen que no haya sido una noche fría, ya sea por las condiciones o por la expectación, «no dormí nada». Muchas personas hicieron una acampada nocturna en calles y parques, aunque la noche fue «de lo más tranquila», asegura Cleere. Fue a partir de las siete de la mañana cuando se pidió desmontar las tiendas de campaña y comenzó a llegar el gentío. Desde entonces, señala, «ha sido una locura».

Cientos de personas acamparon por la noche en las calles y parques de Londres. / AFP

«El ambiente es genial», afirma Sarah Merrick, de 569 años, que ha viajado desde Hampshire bien temprano para poder llegar a las 5.15 horas a The Mall, la calle principal de Westminster, entre el palacio de Buckingham y Trafalgar Square, por donde ha tenido lugar la procesión del funeral. Una vez allí, armó el campamento para sus hijos, su mejor amiga y la hija de la misma. Rodeados de cientos de personas, señalan que «la mayoría de la gente es amable, pero hay un poco de empujones», dice Merrick, que ha derramado lágrimas al comienzo de la procesión.

Esta vecina de Hampshire no monárquica y opina que la realeza «ofrece mucho a este país». «Tengo mucho respeto. La reina ha estado ahí toda mi vida. Es raro referirse al rey ahora. Era una mujer increíble, el nivel de servicio que brindó fue tan impresionante», expresa con cariño hacia la difunta monarca. De hecho, este no es su primer rodeo. Merrick también acampó para la boda de la princesa real en 1972, durmió durante la noche para el jubileo en 1977 y nuevamente para la boda de Charles y Diana en 1985.

Máxima expectación

La expectación es máxima en esta gran cita. El funeral se retransmite por televisión –se espera que 4.000 millones de personas lo sigan en directo– e incluso en más de un centenar de salas de cine repartidas por toda Inglaterra. También puede seguirse en iglesias, teatros y pantallas colocadas en diferentes plazas. Entre 15.000 y 20.000 personas trabajan en la organización, entre policías, asistentes y voluntarios, para recibir sin inconvenientes a los más de 2.000 invitados al velatorio –500 de ellos son jefes de Estado y altos mandatarios de todo el mundo–.

«Estoy aquí para despedirme de mi increíble reina y decirle que la amé toda mi vida», declara a 'The Guardian' Benny Hamedi, originaria de Irán pero residente en Surrey, al sur de Londres, desde hace más de tres décadas. Esta mujer de 55 años es una de las que aguarda en las filas alrededor de la abadía de Westminster desde primera hora de la mañana. Emocionada, sujeta una fotografía de Isabel II con la frase: 'Te extrañaré pero nunca te olvidaré, te quiero'.

Hamedi pudo mantener un breve encuentro con el rey Carlos II, fuera del palacio de Buckingham, mientras éste saludaba a los dolientes. «Lo miré a los ojos y dije 'Realmente lamento tu pérdida' y comencé a llorar. He estado llorando desde el jueves», admite la mujer.

Durante la procesión, una oleada de aplausos llenó las calles de Londres. Los padres levantaban sobre sus hombros a los niños para que pudieran ser parte de este comento histórico. Los más pequeños estaban hasta entonces entretenidos con los dispositivos móviles o juguetes. Un breve momento antes de que comenzara el cortejo fúnebre, un crío que necesitaba ir al baño tras permanecer durante horas esperando junto a su familia le preguntaba a su padre con ansiedad «No vamos a perder nuestro lugar, ¿verdad?».

Nadie quería perderse el acontecimiento. Ni siquiera la oportunidad de despedirse de Isabel II durante la capilla ardiente. Y es que cerca de 400.000 personas han pasado estos días por Westminster para dar su último adiós a la difunta monarca tras aguardar en colas kilométricas. Como hizo Phil junto a su mujer, Carolyn. Aunque «no tiene nada que ver con la reina, es básicamente nuestro amor por hacer fila», declaró a la BBC. A pesar del dolor de esta época gris en la nación británica, el humor no falta.