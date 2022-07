La despedida de Boris Johnson a lo 'Terminator': «Hasta la vista, baby»

Los últimos días de Boris Johnson como primer ministro se recordaran, entre otras cosas, por su curiosa despedida. El todavía líder de los conservadores quiso rematar la última sesión de control al gobierno antes del parón veraniego a lo Arnold Schwarzenegger. Se subió al estrado y con una sonrisa en el rostro pronunció la célebre frase, «hasta la vista, baby». Aunque en España siempre se dijo 'sayonara' en la versión traducida de 'Terminator 2'.

La intervención de Johnson estuvo llena de contrastes. Mientras se despedía en modo 'Terminator', la bancada de la oposición abucheaba al aún primer ministro. A Johnson le reprochan fracasos, engaños, división y escándalos en sus tres años de gobierno.

Fueron sus polémicas fiestas las que dinamitaron el futuro de Johnson, que acumuló hasta medio centenar de dimisiones en su gobierno en apenas 48 horas. Fue el detonante que le llevó a dimitir hace unas semanas. Los mismos que forzaron su marcha, ayer se levantaron y aplaudieron con fervor el ya famoso «hasta la vista, baby». Aunque no fue unánime. La exprimer ministra Theresa May, que sí se levantó de su asiento, no aplaudió en ningún momento a Johnson, según relataron los periodistas británicos presentes en la sala.

«Hemos ayudado... He ayudado a este país a superar una pandemia y ayudar a salvar a otro (Ucrania) de la barbarie. Y, francamente, eso es suficiente para continuar. Misión cumplida en gran medida», se congratuló Johnson en una de sus últimas intervenciones. Después, aprovechó para dar una serie de consejos al que será su sucesor. «Manténgase cerca de Estados Unidos, apoye a Ucrania, reduzca los impuestos y desregularice, no permita que el Ministerio de Finanzas restrinja proyectos ambiciosos y preste atención al electorado».

Y para terminar, después de considerar «satíricas» las críticas de la oposición, Johnson quiso cerrar su despedida con otra frase reflexiva: «Recuerden, sobre todo, que no es Twitter lo que cuenta, es la gente que nos envió aquí».