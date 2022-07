Cinco mujeres denuncian haber sido drogadas en una fiesta del partido del canciller alemán La Policía germana aún no ha identificado a ningún sospechoso en el evento del miércoles que contó con la asistencia de Olaf Scholz

La Policía de Berlín está investigando varias denuncias de mujeres que aseguraron haber sido drogadas durante una fiesta del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), que contó también con la asistencia del canciller, Olaf Scholz. Hasta hoy las fuerzas de seguridad han identificado a cinco víctimas. Todas ellas acudieron el miércoles a una fiesta de verano organizada por los socialdemócratas y celebrada cerca de la sede de la Cancillería.

La primera queja provino de una joven de 21 años que dijo sentirse mal y mareada y experimentar pérdidas de memoria después de asistir a la fiesta, en la que participaron más de mil invitados. La mujer, que aseguró que no había bebido alcohol en el evento, sostuvo que no pudo recordar nada del evento después de las 21.30 horas. Alertó a la Policía tras acudir al hospital, donde se le tomó una muestra de sangre y se realizó un análisis toxicológico, pero los resultados aún no están disponibles, según un portavoz policial.

La Guardia Urbana aún no ha identificado a ningún sospechoso, mientras que el SPD ya ha condenado el incidente. Asimismo, un portavoz del grupo parlamentario socialdemócrata indicó ayer que no tenía conocimiento de que las mujeres afectadas hubieran sido víctimas de otros delitos como robo. La portavoz policial indicó, por su parte, que no se habían detectado más delitos, ni siquiera agresiones sexuales.

La Policía advierte repetidamente del peligro de que delincuentes mezclen estas sustancias en bebidas en fiestas o clubes y roben o agredan sexualmente a las víctimas. Las investigaciones en este tipo de casos suelen ser difíciles dado que las víctimas no suelen recordar lo ocurrido.