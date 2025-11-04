Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Bruselas urge a Ucrania a acelerar sus reformas para cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028

La Comisión valora los avances llevados a cabo por Montenegro y da un tirón de orejas a Georgia, que «sabotea» su camino hacia la UE

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Cada año la Comisión Europea revisa los progresos de los países candidatos a entrar en la Unión Europea (UE), un informe anual que sirve para ... acercar o alejar las aspiraciones europeas de estas regiones. En su informe, Bruselas concluye que Ucrania ha llevado a cabo avances significativos, pero que Kiev debe acelerar sus reformas para cumplir su objetivo de cerrar las negociaciones de adhesión para finales de 2028. Del resto de países destaca la valoración positiva que el Ejecutivo comunitario hace de Montenegro y el suspenso que da a Georgia, que está «saboteando» su camino para entrar en el bloque comunitario. La institución trasladará ahora sus recomendaciones al Consejo Europeo, que decidirá los siguientes pasos en el proceso de adhesión.

