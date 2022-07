El 'Brexit', un punto a favor para suceder a Johnson

La carrera para suceder a Boris Johnson como líder y primer ministro conservador británico sufrió ayer una baja notable. Ben Wallace, ministro de Defensa, confirmó que no competirá en las primarias pese a ser el favorito de las bases del partido y haber ganado respeto y visibilidad con su gestión de la guerra en Ucrania. Wallace votó en contra del 'Brexit' en el referéndum de 2016, factor que le dejaba en desventaja entre sus colegas parlamentarios en este concurso en que está en juego la deriva en la trayectoria independiente del Reino Unido y su relación con la Unión Europea.

A los 358 diputados del grupo parlamentario les corresponde hacer la criba inicial de candidatos en esta elección, que ellos mismos forzaron al perder la confianza en la integridad y el liderazgo de su jefe y primer ministro. Votarán las veces que sean necesarias hasta dejar dos finalistas sobre los que decidirá la militancia. Poco une a ambos electorados conservadores como el afán de proteger el 'Brexit', que unos y otros consideran el gran legado de Jonhson.

El saliente mandatario 'tory' ganó una masiva mayoría en las legislativas de 2019 –reducida ahora a 73 escaños– con el lema 'Get Brexit done' (Ejecutemos el 'Brexit'), que se dio por hecho un año después. Los aspirantes para reemplazarle tienen la oportunidad en los próximos días y semanas de exponer su visión particular sobre la siguiente fase en la trayectoria libre de las ataduras con la UE. El retorno al bloque comunitario es una opción descartada por todos, que no aparecerá ni en la campaña de los antaño europeístas, como el exministro Jeremy Hunt, que aún está por declarar su interés en entrar en el ruedo.

Johnson purgó a los favorables de mantener buenas relaciones con la UE. Expulsó del grupo parlamentario a 21 diputados que trataron de impedir una retirada sin acuerdo y, con esta y otras polémicas acciones, transformó en 'brexiteras' unas bancadas que hasta 2016 eran contrarias a la escisión. Solo quedaron en Westminster conservadores dispuestos a «respetar la 'voluntad del pueblo´», según subraya Tim Bale, catedrático de política en la Queen Mary de la Universidad de Londres.

Grant Shapps, ministro de transporte que anunció su candidatura esta tarde, es un ejemplo de la conversión al ideario anti UE. «Voté por la permanencia, pero he abrazado la nueva dirección del país y me siento optimista sobre el futuro del Reino Unido», declaró seis meses después del histórico referéndum. Atraerá quizás apoyos de sus colegas moderados en la primera ronda de la votación, que podría tener lugar tan pronto como la próxima semana.

La facción ultra euroescéptica sigue en alerta y preparada para impedir el ascenso de los candidatos que se alejen de su credo en defensa de la soberanía nacional. El casi centenar de diputados asociados al ERG (Grupo de Investigación de la UE) hará del protocolo de Irlanda de Norte la prueba de fuego para asegurar su respaldo a los aspirantes al liderazgo. El grupo demanda la derogación de este esencial apartado del Acuerdo de Retirada, aunque ello suponga una declaración de guerra contra Bruselas.

Desequilibrio político

El profesor John Curtice, expertos en estudios de opinión, subraya el desequilibro que existe entre los horizontes de los conservadores y de la población en general. Algunos diputados quieren exprimir los beneficios del 'Brexit' a través de una intensa liberación de las regulaciones, lo cual ampliará la brecha con el bloque de Bruselas. Pero el electorado valora mucho la protección medioambiental y del consumidor que garantiza la UE, según escribe el académico en una columna en 'The Times'.

Otro efecto del 'Brexit' pendiente de solución es el dilema entre el cierre de las fronteras al trabajador comunitario y la falta de mano de obra que está dañando a la economía británica en esta fase de crisis mundial. El exministro conservador y recalcitrante europeísta, Michael Heseltine, confía al menos en que el sucesor de Johnson establezca una «relación más positiva» con la UE.

El afiliado conservador, que tendrá el voto final entre dos candidatos, se muestra más relajado en su oposición al club europeo. La directiva del partido no da detalles de la militancia, que habría crecido en el último año debido al gancho popular de Johnson hasta unos estimados 200.000 miembros. Es un sector minúsculo de la población, con un promedio de edad de 60 años y, en su mayoría, varones, de etnia blanca y residentes en el sur del país, de acuerdo con estudios académicos.

Por otra parte, una encuesta reciente de YouGov sugiere que el 42% de los miembros con derecho a voto en las primarias tendrá en cuenta si el candidato optó por la salida de la UE, pero únicamente el 3% valorará positivamente si apostó por la permanencia. En cambio, los tres aspectos prioritarios en su elección del nuevo líder y primer ministro serán que sea competente, pueda unir al partido y tenga más posibilidades de ganar las próximas elecciones generales. El resultado de la elección se espera entre septiembre y primeros de octubre.