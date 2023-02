Biden asegura en Polonia que «la cobarde ansia de poder de Putin fracasará»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que Occidente «no ha comenzado esta guerra» y, en cambio, es Rusia la causante de la actual confrontación bélica en Ucrania. Las palabras del mandatario forman parte del discurso que este martes ha pronunciado en Varsovia, la capital de Polonia, a donde ha viajado tras visitar el lunes Kiev y entrevistarse con su homólogo Volodímir Zelenski. «Kiev se mantiene firme», ha dicho el inquilino de la Casa Blanca, cuya alocución estaba prevista con motivo del aniversario del primer año de la guerra, que se cumple este 24 de febrero.

Las manifestaciones de Biden no pretenden convertirse en una respuesta al discurso que esta mañana ha pronunciado el jefe del Kremlin ante las dos Cámaras del Parlamento ruso, según ha informado el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Pero desde el principio ha rebatido las reiteradas críticas sobre la culpabilidad de Occidente en el comienzo de la guerra que Putin ha hecho ante los legisladores rusos. El presidente estadounidense también ha subrayado que «la OTAN está más fuerte que nunca», una declaración que puede haber sido preparada con antelación o que puede haberse colado oportunamente como respuesta a las bravatas de Putin sobre la invencibilidad de Rusia y su determinación a llegar hasta el final de esta guerra. Incluso sirve adecuadamente de réplica al gesto del líder ruso de suspender su participación en el tratado START-3 contra la proliferación de armas nucleares.

Biden ha recordado que hace casi un año visitó Polonia y entonces «el mundo se preparaba para la caída de Kiev. «Acabo de llegar de una visita a Kiev y puedo informar que se mantiene fuerte», ha repetido, tras afirmar que parte de este logro se debe a que «el mundo no miró hacia otro lado. No se estaba probando solo a Ucrania. El mundo entero se enfrentó a una prueba. Europa estaba siendo probada. Estados Unidos estaba siendo probado. La OTAN está siendo probada. Todas las democracias están siendo probadas», ha enfatizado.

«El presidente Putin se enfrenta hoy a algo que no creía posible hace un año. Las democracias, el mundo, se han vuelto más fuertes, no más débiles, pero los autócratas del mundo se han vuelto más débiles, no más fuertes», ha exclamado mientras un nutrido grupo de ciudadanos polacos agitaba banderas de su país y vitoreaba las palabras del presidente. «Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará», ha prometido Biden antes de vaticinar que la «cobarde ansia de tierra y poder de Putin fracasará» y que su país será juzgado porque «han cometido depravaciones, crímenes contra la humanidad sin vergüenza ni escrúpulos».