Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano
Andréi Parubi, que antes ejerció como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, ha fallecido este sábado en Leópolis
M. R.
Sábado, 30 de agosto 2025, 11:26
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andréi Parubi, ha sido asesinado este sábado en Leópolis. ... El presidente de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, ha sido el encargado de comunicar el suceso, del que apenas han trascendido detalles por ahora. La Policía se ha limitado a indicar que «una personalidad pública y política y bastante conocida» había muerto en esta ciudad ubicada en el oeste del país.
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
All necessary forces and means…
El Ministerio del Interior ucraniano ha informado a la filial de la cadena BBC en ese país de que Parubi ha muerto al recibir varios disparos. Un «espantoso asesinato», ha descrito Zelenski. Las autoridades ya han puesto en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido y han lanzado una orden de busca y captura contra los responsables del asesinato del expresidente del Parlamento, que ocupó el cargo entre 2016 y 2019.
Parubi, que ahora ejercía como diputado, fue hace más de una década jefe de los grupos de autodefensa del Maidán y uno de los primeros dirigentes políticos en advertir de que Rusia estaba »lista» para atacar a Ucrania en cualquier momento.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
