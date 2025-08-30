Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Andréi Parubi (a la izquierda) saluda en 2018 al entonces presidente ucraniano, Petro Poroshenko. AFP

Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano

Andréi Parubi, que antes ejerció como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, ha fallecido este sábado en Leópolis

M. R.

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:26

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andréi Parubi, ha sido asesinado este sábado en Leópolis. ... El presidente de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, ha sido el encargado de comunicar el suceso, del que apenas han trascendido detalles por ahora. La Policía se ha limitado a indicar que «una personalidad pública y política y bastante conocida» había muerto en esta ciudad ubicada en el oeste del país.

