Arranca el juicio contra los yihadistas que atentaron en 2016 en Bruselas

El amargo recuerdo de la crueldad derramada a manos de yihadistas en los atentados de 2016 se hace hoy más nítido en Bruselas, donde arranca la fase oral del juicio sobre los ataques que marcaron los corazones de los belgas y dejaron una treintena de muertos y centenares de heridos. El proceso, que juzgará a nueve hombres, ha comenzado con las críticas de Mohamed Abrini, uno de los principales acusados, por las condiciones de seguridad impuestas a los detenidos.

«¡Hace siete años que sufro una venganza!», denunció Abrini, identificado como el yihadista que renunció a inmolarse. A su juicio, las condiciones de traslado hacia el Palacio de Justicia han sido «lamentables», marcadas por los cacheos sin ropa, con los ojos vendados y «música satánica a todo volumen». «Las cosas tienen que cambiar, si no, me quedaré en silencio hasta el fin del proceso», advirtió el acusado, que habló mucho en el juicio por los atentados de 2015 en Francia.

A sus críticas se le sumó Jonathan De Taye, abogado de Ali el-Haddad Asufi. «Todas las mañanas examinan los pliegues del ano de mi cliente. ¿Esto es digno? ¿Qué va a salir del ano de mi cliente? ¿Un revólver?», bramó el letrado tras anunciar un requerimiento del Ministerio de Justicia para obtener una flexibilización de las medidas.

Imagen de heridos en el suelo tras el atentado en el aeropuerto de Zaventem, Bruselas. / REUTERS

El proceso incluye a Salah Abdeslam, que en junio fue condenado a cadena perpetua en Francia por su participación en los atentados de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis, que se saldó con 130 víctimas mortales. Está previsto que los acusados –seis de ellos ya fueron condenados en Francia– sean interrogados a partir del próximo día 19, mientras que los primeros testimonios de las víctimas tendrán lugar a partir de mediados de enero. Los reos podrían ser acusados a cadena perpetua por «asesinatos e intentos de asesinatos terroristas».

La célula yihadista que atacó en Francia se replegó a Bruselas y cuatro meses más tarde, en marzo de 2016, acometieron los atentados –reivindicados por el Estado Islámico (EI)– por los que ahora se juzgará a Abdeslam y a otros ocho terroristas. También habrá un décimo acusado, Usama Atar, que será juzgado en ausencia ya que las autoridades creen que ha muerto en Siria.

«Escenas de guerra»

Varias decenas de familiares y amigos de los 32 fallecidos, así como ciudadanos heridos por las explosiones o traumatizados por «las escenas de guerra» vividas aquel día, estaban presentes este lunes en el proceso judicial, según la Fiscalía general, que cifró en un millar las personas que reclaman una indemnización por daños y perjuicios. Hoy, estos civiles han tenido que rememorar la crueldad vivida a manos del EI ese 22 de marzo de 2016, cuando dos yihadistas se inmolaron en la sala de embarque del principal aeropuerto de Bruselas, en Zaventem, mientras simultáneamente un tercero hacía lo mismo en la estación de metro de Maalbeek.

Un agente de seguridad auxilia a una víctima del atentado en el metro de Maalbeek, Bruselas. / AFP

Sandrine Couturier, una de las demandantes, se encontraba en el suburbano aquel día. «Quiero confrontarme con lo que el ser humano es capaz de hacer, tengo que aceptar que no todos son buenos», dijo a la agencia AFP. Desde el atentado no ha vuelto a ser la misma. Sufre pérdida de memoria y problemas de concentración. Sébastien Bellin, un exjugador profesional de básket, por su parte, perdió una pierna. Ahora afirma que no siente ningún tipo de resentimiento ni odio contra los autores de los crímenes. «Drenaría la energía que necesito para reconstruirme», expresa. Este juicio, programado hasta junio de 2023, es el mayor organizado ante un tribunal penal en Bélgica.