La estrella de Hollywood ha visitado un hospital infantil, un refugio antiaéreo y ha vestido un chaleco antibalas. Reuters

Angelina Jolie visita Jersón, una de las ciudades más peligrosas del frente ucraniano

La actriz, embajadora de Unicef y excolaboradora de la ONU para los refugiados, ha visitado un hospital infantil, un centro médico materno y un refugio subterráneo

Alin Blanco

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:03

Angelina Jolie ha visitado este martes Jersón, una de las ciudades más peligrosas de Ucrania que sigue siendo intensamente atacada por las fuerzas militares rusas. ... La estrella de Hollywood es conocida por dejar de lado los focos y el glamour para adentrarse en terrenos farragosos y acercarse a ayudar a los más necesitados. Esto es justamente lo que ha ido a hacer a la localidad sureña, cercana a la crítica región de Crimea. Allí ha visitado un hospital infantil, un centro médico materno y un refugio subterráneo antibombas.

