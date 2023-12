Alex Batty, el joven reaparecido en Francia: seis años sin colegio y una vida nómada

La odisea vivida por Alex Batty, el joven hallado en Francia tras su desaparición en Málaga hace seis años, es digna de una producción de cine. Fue localizado deambulando por una carretera por Fabien Accidini, un estudiante que repartía medicamentos cerca de Toulouse. Lo encontró cuando caminaba bajo la lluvia por una carretera de montaña sin iluminación, alrededor de las tres de la madrugada del miércoles. El conductor lo describió como un chico rubio, bastante alto, que vestía una sudadera blanca y vaqueros negros. En ese momento, portaba una linterna, un monopatín bajo el brazo y una mochila en la espalda. El adolescente le dijo que se llamaba Zak, pero luego le contó su verdadera historia.

Alex llevaba ya cuatro días caminando por las montañas, hasta una carretera situada a los pies de los Pirineos. El joven le narró cómo su madre lo había «secuestrado». Accidini, intrigado con la historia, buscó su nombre en internet y se dio cuenta de quién era realmente. Alex utilizó el móvil de Accidini para contactar a su abuela, y sus primeras palabras después de seis años fueron: «Hola abuela, soy yo, Alex. Estoy en Toulouse, Francia. Realmente espero que recibas este mensaje. Te quiero y quiero volver a casa». Así lo relató el rescatador de Alex a la prensa local.

El repartidor Fabien Accidini cuenta a la prensa local cómo encontró a Alex.

Poco a poco se van desvelando detalles de cómo ha sido su vida durante estos años en los que se le perdió la pista. Después de aquellas vacaciones en España, su madre y su abuelo se lo llevaron a vivir a una comunidad nómada. Se desplazaban de un territorio a otro cada cierto tiempo y en esta última época, que parece haber durado un par de años, según informan el Daily Mail, estaba afincado en una aldea de los Pirineos, a una hora escasa de la ciudad de Carcassonne.

Cuando su madre le comunicó que se desplazarían pronto a Finlandia, el joven comprendió que no quería seguir llevando ese camino, y decidió irse por cuenta propia a localizar a su abuela y regresar con ella a casa. El fiscal francés Antoine Leroy destacó ayer que se están tomando medidas entre Francia y el Reino Unido para coordinar el regreso de Alex a territorio británico, donde se reunirá con su abuela este mismo fin de semana.

Los rumores sobre su forma de vida hasta ahora apuntan a que el joven habitaba junto a su progenitora en una granja en lo alto de los Pirineos. Concretamente, en la aldea de La Bastide, donde les contrataron para hacer arreglos a cambio de casa y comida. Al parecer, según informa el Daily Mail, el abuelo podría haber fallecido hace seis meses.

El alcalde del lugar, declaró al citado medio británico que Barry era «un joven encantador, siempre educado y amable. No hablaba francés, su abuelo tampoco, pero siempre decían 'Bonjour'. Conocíamos al chico como Zak y a su abuelo como Peter, y sólo después de leer sobre ellos en el periódico supe la verdad». Y confirmó que había visto al joven por última vez portando una maleta.

La abuela, que tenía la custodia del menor, siempre había defendido que su hija, Melanie, había acabado junto a su nieto en una secta. Melanie llevaba desde hacía años un estilo de vida más bohemio y espiritual. Una filosofía que pronto adoptó también el abuelo del niño que, tras recibir una medicación para tratar sus problemas de salud, «cambió radicalmente», destacó la abuela en una entrevista hace años.

«No querían que fuera a la escuela»

Melanie le propuso a su madre llevarse a Alex de vacaciones a España, a Marbella. Algo que no convenció a la abuela, pero que terminó aceptando. Durante las vacaciones, Alex me llamó y me dijo que estaba en la playa. Pero de fondo oí a su madre gritar: 'Apaga el teléfono. Se acabó el contacto«. Me dio un vuelco el corazón. Estaba desesperada», explicó. Tras esto, llegó un mensaje de vídeo en el que Melanie le avisaba de que Alex no iba a regresar y que quería que compartiera su forma de vida.

De España parece que se desplazaron a Marruecos y la última ubicación que se ha tenido de la familia ha sido Pirineos. Los investigaciones barajan la posibilidad de que la madre de Alex ya se encuentre en Finlandia, siguiendo el plan que había propuesto a su hijo.

Todo apunta a que Alex se ha criado en una comunidad sin mucho contacto con gente ajena a su 'familia'. «No querían que fuera a la escuela. No creen en la escuela convencional», contó la abuela al diario The Times.