Alemania autoriza la polémica participación china en el puerto de Hamburgo

El consejo de ministros alemán a las órdenes del canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, aprobó este miércoles la polémica venta al consorcio chino Cosco de una importante, aunque limitada, participación en el puerto de Hamburgo, el mayor del país. Pese a las reticencias de los socios de gobierno verdes y liberales, las advertencias desde Bruselas y del propio presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, el grupo chino contará con una participación del 24,9% en el menor de los cuatro grandes muelles del citado puerto para la descarga de contenedores. Cosco aspiraba a adquirir una participación del 35%, que fue rebajada a instancias del Gobierno germano tras arduas negociaciones entre socialdemócratas, verdes y liberales. El propio canciller federal, que próximamente realizará una visita oficial a China, defendía la venta al armador chino y ha acabado imponiendo la operación a sus socios del Ejecutivo.

Hasta seis ministerios federales habían desaconsejado anteriormente la venta por la influencia que China podría acabar teniendo en lo que se considera una infraestructura estratégica. Numerosos políticos en Berlín y Bruselas, pero también Steinmeier, recordaron a lo que conduce la dependencia de un país dictatorial como en el caso del gas y Rusia. El acuerdo pactado en el seno del Ejecutivo contempla, sin embargo, varias cláusulas que limitan apreciablemente el campo de maniobra del gigante marítimo chino. Cosco no podrá contar con «derechos de veto contractuales en decisiones estratégicas de negocios o personal» y se le prohíbe nombrar a los «miembros del equipo ejecutivo». El ministro federal de Economía, el verde Robert Habeck, había advertido de que Alemania no puede entrar en nuevas dependencias de terceros países con regímenes no democráticos cuando está sudando la gota gorda para librarse de la de Rusia y su suministro energético.

Activistas protestan este miércoles contra la entrada del consorcio chino en el puerto de Hamburgo. La pancarta reza 'Scholz: ¡No a la venta de puertos a China!' / CLEMENS BILAN / EFE

«Para el futuro hay que tener en cuenta las lecciones aprendidas y reducir las dependencias unilaterales siempre que se pueda, sobre todo con China», había manifestado anoche el jefe del Estado alemán. Con la vista puesta en la guerra invasiva del Rusia en Ucrania subrayó que no existe seguridad alguna de que un intercambio económico de lugar a un acercamiento político. La confianza que había puesta en la política de cambio a través del comercio ha desaparecido, declaró Steinmeier. También el líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, criticó duramente a Scholz. «No entiendo cómo el canciller federal puede empeñarse en sacarlo adelante en una situación así», dijo Merz, para quien «lo prioritario no deben ser los aspectos financieros de la operación, sino los político-estratégicos».

Numerosos expertos han advertido del poder creciente del grupo chino Cosco en Europa, donde participa ya en numerosos puertos de carácter estratégico para el continente. En Grecia controla el 100% del importante puerto del Pireo, pero también el 40% del puerto de Bilbao y más del 50% del puerto de Valencia y cuenta con importantes participaciones en otros muelles de gran relevancia continental como Zeebrugge o Amberes en Bélgica.