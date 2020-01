Escocia intensifica la demanda de un referéndum por su oposición al ‘brexit’

Poderes

Sturgeon se mostró convencida de que esta negativa no puede sostenerse indefinidamente y dijo que si no se consigue una consulta este año, se hará tras las elecciones autónomas de mayo de 2021.

Argumentos políticos

Debido a las comparaciones que a veces se ejercen con el movimiento independentista catalán, la dirigente escocesa dejó claro que no pretende utilizar la vía unilateral, de la que dijo que "no conduce a la independencia".

"He descartado un referéndum ilegal, si alguien quiere eso de mi no lo va a obtener. Cataluña es la prueba de que si el proceso no tiene legitimidad y legalidad no puede conducir a la independencia" indicó.

Por primera vez, dejó la puerta abierta a estudiar la posibilidad de que el Parlamento escocés pudiera convocar un "referéndum consultivo", que no tendría valor legal, por lo que aseguró que no es su prioridad, ya que podría hacer "retroceder" al movimiento.

"Mi posición en esta etapa es que debemos usar nuestras energías de manera diferente. Debemos centrarnos en construir y ganar el argumento político en favor de la independencia", afirmó.