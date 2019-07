El socialista italiano David Sassoli, presidente de Eurocámara hasta enero 2022

Reparto de cargos

No obstante, los 345 votos que le auparon este miércoles a la presidencia quedan lejos de los 444 escaños que suman estas tres familias políticas y evidencian profundos desacuerdos internos ante el paquete del reparto de cargos acordado en la cumbre que podrían dar problemas a la candidatura de la conservadora Ursula Von der Leyen para presidir la Comisión, la cual debe validar el Parlamento.

Espíritu fundador

Recordó además que esta cámara es un "fruto de la democracia" a partir de una elección libre en comicios libres, en una Europa donde "no se puede perseguir a nadie por sus opciones políticas y religiosas" o marginarle por su orientación sexual.

Felicitaciones

Por su parte, la líder de los Verdes, Ska Keller, se dirigió al nuevo presidente del Parlamento para pedirle que ayude a su grupo a "restituir los derechos parlamentarios" del político catalán Oriol Junqueras , que no ha ocupado su escaño al no considerarle España eurodiputado.

El caso Junqueras

El Tribunal Supremo no permitió que el líder de ERC recogiera su acta en Madrid, al entender que debería abandonar el territorio español para ejercer y por lo tanto incurría en riesgo de fuga, y por tanto no figura en la lista que las autoridades españolas remiten a la Eurocámara con los nombres de los eurodiputados electos, con lo que el Parlamento no lo reconoce como tal.

"Quisiera pedirle que mire el caso y nos ayude a restaurar los derechos parlamentarios del señor Oriol Junqueras", pidió Keller, quien además aseguró que Junqueras no había podido asumir el escaño "por razones ajenas a su voluntad y a su responsabilidad".

Sassoli no respondió a esta petición durante el pleno pero en declaraciones a la prensa, y preguntado por esta cuestión, se declaró "un hombre de diálogo" y reiteró que su puerta "siempre está abierta".