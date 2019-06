El silencio rodea al adiós definitivo de Theresa May el día de su dimisión

May no hizo ningún discurso ni declaración pública el día en el que culminan sus duros años de mandato, un tiempo que empezó y ha terminado irremediablemente marcado por el brexit.

La veterana política permanecerá en el cargo en funciones hasta que se designe a su sucesor en unas primarias internas que darán comienzo el próximo lunes y que, por el momento, cuentan con once posibles candidatos.

La todavía premier comunicó este viernes su dimisión a través de una carta privada a los presidentes en funciones del llamado Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, Charles Walker y Cheryl Gillan.

Una decisión que adelantó el pasado 24 de mayo en un emocionado discurso a las puertas del número 10 de Downing Street en el que expresó su profundo pesar por no haber podido cumplir con el gran cometido de su legislatura: ejecutar la ruptura con el bloque comunitario.

"He hecho todo lo posible para materializar el brexit. He luchado para hacer que el Reino Unido sirva no solo a unos pocos privilegiados sino a todo el mundo y cumplir con el resultado del referéndum", puntualizó May, antes de que se le saltaran las lágrimas en su comparecencia de hace dos semanas.