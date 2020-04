El Reino Unido se convierte en el tercer país con más fallecidos

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, que se ha hecho cargo este miércoles de la rueda de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de coronavirus en el país, ha informado de que el número de muertos ha sobrepasado los 26.000 tras contabilizar a los fallecidos en los centros de día. El incremento de 3.811 decesos respecto al día anterior se debe a que, por primera vez, el Gobierno ha añadido la cifra de muertos en residencias de ancianos. Así, en total 26.097 personas han fallecido a causa de la Covid-19 en hospitales, residencias y otro tipo de centros comunitarios después de haber dado positivo.

No obstante, Raab ha asegurado que estas nuevas cifras no implican que se haya producido un significativo aumento de las muertes en las últimas 24 horas, por lo que ha destacado que simplemente se trata de una actualización de los datos. En este sentido, ha explicado que esos 3.000 decesos se produjeron entre el 2 de marzo y el 28 de abril. El incremento de los muertos desde el martes es, en total, de 765 fallecimientos lo que supone, no obstante, un repunte respecto al día anterior, cuando se constataron 586 fallecidos más. Raab ha aprovechado la ocasión para destacar que el Gobierno está actuando siguiendo en todo momento el consejo de expertos médicos, pero ha afirmado que «siempre hay cosas nuevas que aprender».

Sobre la repatriación de británicos desde el extranjero, ha asegurado que el Gobierno ha preparado ya 58 vuelos mediante los cuales se ha facilitado el regreso de unas 12.000 personas. Así, está previsto que otras 7.000 vuelvan a territorio británico en plena pandemia.

En relación con la posibilidad de adoptar medidas de cuarentena para todos aquellos que vuelvan al país, Raab ha insistido en que, tal y como indican los expertos, poner en cuarentena a los que viajen desde el exterior «no supondría una gran diferencia». Según Downing Street, que ha alertado de que la cifra de muertos incluye únicamente a aquellos que fallecieron tras dar positivo de coronavirus, unas 45.000 personas podrían haber muerto a causa de la enfermedad producida por el virus de forma directa o indirecta.