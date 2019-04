El Parlamento deja el ‘brexit’ en punto muerto

El acuerdo que defiende la primera ministra, la conservadora Theresa May , tampoco tiene una mayoría garantizada si se vuelve a someter a votación, a pesar de que la jefa de Gobierno ha ofrecido su dimisión a cambio de apoyos para tratar de ganar respaldo entre los euroescépticos de su formación.

Rechazo al referéndum

Abandonar la UE sin un acuerdo no es una opción para el Parlamento, ya que tan solo 160 diputados la apoyan -157 conservadores y 3 laboristas-. Continuar en el mercado único, lo que implica mantener la libre circulación de ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, tampoco. Solo 65 parlamentarios están a favor.

Donde sí hubo un fuerte consenso fue en las alternativas que la Cámara de los Comunes no aceptará.

Ambas posibilidades recibieron, con todo, más votos que el acuerdo de May cuando fue a sometido a votación por segunda vez este mes (242).

Nueva ronda la próxima semana

Los diputados mantienen abierta la posibilidad de convocar una nueva ronda de votaciones el próximo lunes, aunque no se ha tomado todavía una decisión al respecto.

Los resultados no son en todo caso vinculantes para el Gobierno y May ya ha advertido de que no condicionarán su estrategia. Existe sin embargo la posibilidad de que los diputados fuercen la votación de una ley que sí obligue al Ejecutivo a cumplir con su voluntad si finalmente llegan a un consenso.

La primera ministra continúa por su parte centrada en intentar aprobar el tratado de salida que ha negociado con Bruselas antes de que termine esta semana.

Esta tarde activó uno de los últimos resortes que le quedaban: ofreció dimitir una vez esté aprobado el pacto, a cambio del apoyo del ala euroescéptica del Partido Conservador.