El ISIS anuncia nuevo líder tras la muerte de Al Bagdadi

En un mensaje de audio, el nuevo portavoz del EI, que se identifica como Abu Hamza al Qurashi, informó de que tras una reunión del consejo consultivo del grupo se acordó que Abu Ibrahim Al Qurashi sea el nuevo "emir de los creyentes y califa de los yihadistas".

La grabación ha sido difundida este jueves por las redes sociales afiliadas a los yihadistas y no verificada independientemente, y en ella el portavoz llama a los seguidores del EI a mantenerse fieles a las instrucciones que Al Bagdadi dio en el último audio distribuido del ya difunto líder radical.

"No te alegres por la muerte del jeque Al Bagdadi y no olvides la muerte que has sufrido a manos de él", dice el portavoz en el mensaje dirigiéndose a EEUU y asegurando que "viene quien te hará ver lo que nunca has visto", refiriéndose al nuevo califa del EI.

Asimismo, asegura a EEUU de que su "destino está controlado por un anciano estúpido que cambia de opinión de la noche a la mañana", en una aparente referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció la muerte de Al Bagdadi el pasado día 27.

La muerte del terrorista más buscado del mundo se produjo en una operación conducida por comandos estadounidenses en la localidad de Barisha, a apenas seis kilómetros de la frontera de Siria con Turquía en Idlib, con información de inteligencia de las milicias kurdosirias aliadas de Washington.

En otra operación ese mismo día, Estados Unidos acabó con la vida del ya exportavoz del EI, Abu Hasan al Muhayir, en la ciudad de Jarablus, en la frontera con Turquía, según anunció la agrupación de milicias liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática y confirmó Washington.