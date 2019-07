El bombardeo contra un centro de detención de migrantes en Trípoli deja 44 muertos y 130 heridos

Desde las agencias de la ONU se ha venido defendiendo que Libia no es un país seguro para los migrantes y reclamando que aquellos que son interceptados en aguas del Mediterráneo no sean devueltos a su territorio.

En esa línea se ha expresado este miércoles el máximo responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi. "Tres mensajes clave después de que bombardeos aéreos hayan matado a muchos migrantes y refugiados en un centro de detención libio: no deben ser detenidos; los civiles no deben ser objetivo; y Libia no es un lugar seguro de retorno", ha escrito en su Twitter.

Asimimismo, Grandi ha defendido que "los países con influencia deben cooperar para poner fin al conflicto, en lugar de incendiarlo", en referencia a los países que apoyan a las partes enfrentadas, las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente y las de Haftar.

Por su parte, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Antonio Vitorino, ha condenado el ataque contra el centro de detención de Tajura, recordando que "los civiles no deberían ser el objetivo".

Asimismo, ha reclamado "el fin inmediato de la detención de todos los migrantres y refugiados en Libia". "El país no es un puerto seguro ya que los enfrentamientos siguen intensificándose", ha subrayado.