El acuerdo de gobierno en Alemania fuerza la caída de Schulz

Aunque el SPD no ha conseguido incluir en el acuerdo todas sus reivindicaciones, muchos puntos llevan su sello, como las multimillonarias inversiones en educación, vivienda y digitalización, el refuerzo de la atención a la dependencia o la apuesta por reforzar la UE y la eurozona de la mano de Francia.

Desde principios de enero se han afiliado al SPD 24.339 personas y la incógnita es cuántos de ellos se han afiliado en respuesta a la campaña de las Juventudes del SPD (Jusos) para reclutar nuevos militantes que voten no a la gran coalición.

Cambio de rumbo en Europa.

En este sentido, esta es la segunda vez que Schulz se desdice, pues tras arrastrar al SPD en las elecciones de septiembre a sus peores resultados, rechazó una nueva gran coalición, pero después se abrió al diálogo presionado por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el francés, Emmanuel Macron, cuando fracasaron las negociaciones entre Merkel, los liberales y los verdes.

Tras los comicios dijo también Schulz que no entraría en un gabinete de Merkel, pero se sentará probablemente a su lado como jefe de la diplomacia alemana.

La canciller reconoció que el reparto de carteras no fue «del todo fácil» y que será «duro» no contar con Finanzas, pero recordó que en su primera legislatura ese ministerio también lo ocupó el SPD -Peer Steinbrück- y no hubo problemas de coordinación.

El SPD se mantiene con seis del total de 14 ministerios, pero refuerza su perfil con Finanzas, a pesar de su caída en las elecciones y de su constante erosión en las encuestas.

Otro ministerio que cambiará de manos será el de Interior, que la CDU cede a sus socios bávaros, defensores de un endurecimiento de la política de inmigración y muy críticos con la gestión de la crisis de los refugiados de Merkel la pasada legislatura.

En el acuerdo se ratifica la intención de que la llegada de refugiados al país no supere una horquilla de entre 180.000 y 220.000 al año y se fijan límites a la reagrupación familiar.