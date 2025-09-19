Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un manifestante vestido con un traje de esqueleto junto a un cartel de Jimmy Kimmel durante una protesta por el despido del presentador. Reuters

Trump sigue con su cruzada contra los medios críticos y los humoristas: «Tal vez deberían quitarles las licencias»

El asesinato de Charlie Kirk ha dado alas al magnate republicano para señalar a aquellos más críticos con sus políticas, saltándose la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión

Mercedes Gallego | Helena Rodríguez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:28

El balazo que segó la vida de Charlie Kirk, el activista de MAGA asesinado por Tyler Robinson la semana pasada, ha terminado convirtiéndose en un ... mazazo para la libertad de expresión en Estados Unidos. Nunca como hasta ahora se había cuestionado allí un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. Eso sí, se hace de una manera peculiar. Por un lado, se promulga un plan, avanzado por la fiscal general Pam Bondi, para instaurar un tipo legar que permita perseguir los «discursos de odio»; por otro se censura a los medios críticos con el Gobierno que lidera Donal Trump, con demandas multimillonarias, listas de periodistas, humoristas y presentadores.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  7. 7 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  8. 8 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria
  9. 9 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos
  10. 10 El juez insta al administrador concursal a adjudicar ya los bienes de la subasta de Santana Cazorla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump sigue con su cruzada contra los medios críticos y los humoristas: «Tal vez deberían quitarles las licencias»

Trump sigue con su cruzada contra los medios críticos y los humoristas: «Tal vez deberían quitarles las licencias»