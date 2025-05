Trump habla con Putin y anuncia el inicio «inmediato» del proceso de paz en Ucrania

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Lunes, 19 de mayo 2025, 19:05 | Actualizado 21:37h. Comenta Compartir

Bajo presión de los líderes europeos y con su propia imagen en juego, Donald Trump había amenazado con imponer sanciones a Rusia si no arrancaba ... este lunes a Vladímir Putin un alto al fuego inmediato e incondicional, por lo que la conversación telefónica de más de dos horas con el presidente ruso no podía acabar de otra manera. Fuera o no verdad. «Creo que ha ido muy bien. Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante aún, hacia el fin de la guerra», anunció el magnate en una publicación triunfal en su red Truth Social, en la que recordaba a Rusia las «enormes oportunidades» de riqueza que hay detrás de un acuerdo comercial con EE UU si acaba con el baño de sangre.

Por su parte, el presidente ruso mencionó la posibilidad de trabajar en un «memorando conjunto» con Ucrania que allane el camino hacia un acuerdo de paz y un posible alto al fuego, sin ofrecer detalles concretos ni nada que sugiriese la inmediatez de la que hablaba Trump. «La paz es posible cuando se obtengan los acuerdos necesarios», dijo Putin con calculada ambigüedad. Según el Kremlin, los dos líderes no hablaron de ningún calendario para un alto el fuego, aunque admite que Trump subrayó su interés en alcanzar acuerdos «rápidamente». Noticias relacionadas Zelenski reitera a Vance la necesidad de imponer sanciones a Rusia Así se gestó el cara a cara de Rusia y Ucrania: esta es la crónica de un fracaso diplomático anunciado «El mundo debe ejercer más presión sobre Rusia e imponer sanciones más fuertes» Putin sabía que tenía que proporcionarle una sensación de victoria a Trump, por lo que en esas declaraciones posteriores a la llamada, recogidas por medios estatales rusos, calificó la conversación de «informativa, franca y útil», agradeció al mandatario estadounidense su mediación, pero volvió a insistir en que para avanzar hacia la paz hay que abordar las «causas profundas de la crisis». Es decir, las razones que Moscú esgrime para justificar su invasión. «Rusia propone, y está lista para trabajar con la parte ucraniana, preparar un memorando sobre el posible futuro acuerdo de paz y el posible alto el fuego», declaró el presidente ruso. Añadió que los contactos entre negociadores rusos y ucranianos continúan, tras el estancamiento de las conversaciones en Estambul, lo que sugiere que todos están «en la dirección correcta». Según el diario 'The Wall Street Journal', antes de la llamada con Putin, el presidente de EE UU mantuvo una breve conversación con Volodímir Zelenski, máximo mandatario de Ucrania, para preguntarle qué quería escuchar de Putin. El líder de Kiev le pidió que presionara a Rusia para aceptar el alto el fuego de 30 días y se comprometa a una futura reunión cara a cara, con Trump como mediador. La principal pelea del presidente ucraniano es que Estados Unidos no tome decisiones sobre Ucrania sin contar con Kiev. «Hay unas enormes oportunidades de riqueza para Moscú si acaba con el baño de sangre y tenemos un acuerdo comercial» Donald Trump Presidente de EE UU «Ha sido una conversación franca y útil, pero para avanzar hay que abordar las causas profundas que causaron esta crisis» Vladímir Putin Presidente de Rusia «Si Rusia no está dispuesta a superar los errores del pasado, diremos que esta no es nuestra guerra, que es la de Biden y Putin» JD Vance Vicepresidente de EE UU Putin evitó comprometerse a ninguna de las condiciones planteadas por Zelenski. «La cuestión es si rusos y ucranianos están en disposición de alcanzar la paz y encontrar un compromiso fructífero construido entre las dos partes», subrayó el dirigente ruso, sin moverse de su discurso habitual. La resistencia de Moscú parece haber tenido un efecto disuasorio en Trump, quien según su vicepresidente JD Vance está preparado para retirarse de la partida. «Si Rusia no está dispuesta a superar los errores del pasado, tarde o temprano vamos a tener que decir que esta no es nuestra guerra. Es la guerra de Joe Biden, de Vladímir Putin, pero no la nuestra», declaró Vance antes de que se produjera la llamada. Cinco mil muertos semanales Cuatro meses después de haber llegado a la presidencia con la promesa de acabar con el conflicto «en 24 horas» gracias a su liderazgo personal, Trump ha comprobado que la tarea que se había asignado con frivolidad es mucho más difícil de lo que pensaba. Como ya anticipó en su discurso de investidura, se había propuesto cimentar su legado sobre esas negociaciones como un mediador único en la escena internacional. Detener «el baño de sangre», que se eleva a más de 5.000 muertos semanales, le parecía el mérito perfecto para reclamar el Nobel de la Paz que Barack Obama ya recibió. Este lunes pareció distanciarse de su papel de liderazgo trasladando la patata caliente al Vaticano, «representado por el Papa», que, según dijo, «ha manifestado que estaría muy interesado en acoger las negociaciones». Su vicepresidente y el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvieron este lunes con el Pontífice durante una audiencia que parecía destinada a resetear las relaciones, pero que en realidad tuvo la función de sondear la participación del Papa en este conflicto. Según el portal 'Axios', «Trump se desentiende del papel de mediador». Durante estos cuatro meses el mandatario ha intentado presionar al líder ucraniano, el eslabón más débil de las negociaciones, al que ha arrancado un acuerdo para explotar su minerales y recursos naturales, además de utilizar su presunta persuasión personal con Putin. Si al principio prescindió de Europa para las negociaciones, este lunes se comunicó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés Emmanuel Macron; la primera ministra irtaliana Giorgia Meloni; el canciller alemán Friedrich Merz; y el presidente finlandés Alexander Stubb, a los que llamó inmediatamente después de la conversación con el presidente Putin. Ambos presidentes rompieron el hielo internacional en febrero pasado durante una conversación similar, que dio pie a negociaciones en Arabia Saudí. Desde entonces, se han celebrado múltiples encuentros de bajo perfil, incluido uno reciente en Estambul, pero todos han terminado en punto muerto. Rusia sigue exigiendo el reconocimiento de Crimea como territorio propio, la retirada de las tropas ucranianas del Donbás y garantías de neutralidad para Ucrania. Ni Kiev ni Moscú parecen dispuestos a firmar la paz a cualquier precio solo para contentarle. La regla del más fuerte a la que se adhiere Trump hace temer que premie la agresión rusa y congele las líneas de combate en favor del invasor. Antes de anotarse una derrota, Trump parece dispuesto a retirarse de la partida y dejarla en manos de quienes ignoró en un principio.

