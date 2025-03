«Se han acordado muchos elementos de un Acuerdo Final, pero aún queda mucho por hacer». El presidente estadounidense, Donald Trump, alimentó anoche con esta ... frase las expectativas sobre la conversción que tendrá este martes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre el proceso de paz en Ucrania. La llamada entre los dos líderes se producirá entre las dos y las cuatro de la tarde (hora española). En principio, se espera que ambos repasen sus demandas mutuas y den cuenta de los avances logrados por sus respectivas comisiones negociadoras, pero tanto la Casa Blanca como el Kremlin han dejado bastante claro que aún es pronto para firmas una hipotética tregua.

«Espero con ansias la llamada con el presidente Putin», ha escrito el líder republicano en su plataforma Truth Social tras recordar que «miles de jóvenes soldados, entre otros, están siendo asesinados y esto debe terminar ya». Por su parte, el Gobierno ruso ha precisado que los dos presidentes tienen que discutir «una gran cantidad de cuestiones relacionadas tanto con la mayor normalización de las relaciones bilaterales como con el acuerdo sobre Ucrania».

Ni el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni la Unión Europa han sido invitados a esta conversación, aunque Estados Unidos afirma que están informados de todas las negociaciones. Otra cosa es que admitan los acuerdos a que se lleguen. La UE mantiene inalterables sus planes de ayudar con nuevos arsenales al ejército ucraniano mientras países como el Reino Unido y Francia siguen adelante con su proyecto de crear una misión militar de paz para cuando las armas callen en Ucrania, pese a que una condición de Moscú para el alto el fuego es, precisamente, que no haya ni un solo soldado europeo o estadounidense en su país vecino.

Las voces cantantes, y nunca mejor dicho, las llevarán Trump y Putin, pero a la llamada asistirán sus principales asesores. Entre los invitados figura Elon Musk, que también es noticia este martes después de que el director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitri, haya anunciado que «pronto» se reunirá con el fundador de X, tesla y Space X. Dmitri forma parte del equipo negociador ruso tras ser designado por su estrecho amigo Vldímir Putin enviado especial para la cooperación económica entre las dos potencias, una señal más del deshielo que los dos países quieren acometer en medio de las sanciones occidentales. El delegado, uno de los mejores cerebros inversores del país, ha elogiado el «enfoque constructivo de Elon Musk y asegurado que entre ambos es posible un «diálogo continuo» sobre proyectos de alta tecnología, entre ellos una colaboración con la agencia espacial rusa Roscosos para enviar una nave a Marte.

El reparto

Tres apartados que están en la agenda de esta tarde, según han insinuado unos y otros negociadiores o el propio inquilino de la Casa Blanca, son los siguientes: cómo se dividirán los yacimientos de tierras raras, algunos de los cuales se encuentran en terrenos dominados por los rusos; el reparto energético, o lo que es lo mismo, quién se quedará con la central nuclear de Zaporoyia y otras centrales y presas hidroeléctricas en litigio entre Moscú y Kiev; y las anexiones territoriales.

Rusia ha ocupado una quinta parte de Ucrania y el portavoz gubernamental, Dmitri Peskov, ha declarado taxativamente que Crimea, Sebastopol, Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk son regiones rusas porque así lo recoge ya su Constitución. «Creo que hablaremos de terrenos, es mucho terreno», ha adelantado Trump con una calculada ambugüedad. «Es muy diferente a lo que era antes de la guerra, como saben», les comentó a los periodistas el domingo de la noche, previsiblemente en alusión a cómo ha quedado perfilado el mapa de Ucrania tras la ocupación rusa.

«Creo que ya hemos debatido mucho entre ambas partes», dejó caer el presidente, en alusión a que estadounidenses, rusos y ucranianos ya han mantenido contactos al respecto en los últimos días. De hecho, en el entorno de la Casa Blanca se sugiere que Moscú conservará casi todo, o todo, el territorio que ha conquistado, ya que ese, y el rechazo al ingreso de Ucrania en la OTAN, parecen ser condiciones inamovibles del Kremlin.

Otras, como que Kiev no reciba más armas ni movilice nuevos soldados mientras dure la tregua, constituyen elementos de confianza para Moscú de cara a comprobar que el alto el fuego no servirá a su rival para fortalecerse. Es muy posible que consiga las dos exigencias, ya que ambas partes entienden que el ejército ruso está ahora en mejor posición que el ucraniano y Putin no está dispuesto a perder ese predominio. Luego, existen otras imposiciones como una retirada parcial de la OTAN en Europa central y oriental, lo que parece más complicado al competer a terceros países. Sin embargo, algunos estrategas creen que el Kremlin está presentadoeste tipo de condiciones bajo ek marchamo de descartables para dejar ver que también hace cesiones.

Trump y Putin reanudarán también el diálogo que ya iniciaron el 12 de febrro sobre el restablecimiento de sus lazos diplomáticos, que incluye la designación de personal mutuo en cada uno de los países y la devolución a Moscú de las sedes que han sido intervenidas desde el inicio de la invasión.

Llamativamente, la conversación entre los dos gobernantes no irá sobre cómo resarcir a Ucrania de los enormes daños humanos y materiales sufridos durante tres años de agresión rusa. Al contrario, sedebatirá cómo hacer el reparto entre Kiev y Moscú de los bienes ucranianos en juego –desde las regiones ocupadas a las instalaciones energéticas o el acceso al mar Negro–con tal de detener la guerra. Zelenski parece rendido ya a la evidencia de que saldrá de esta confrontación con pérdidas y mcuhas menos concesiones de las que ha reivindicado durante estos años. Queda por saber qué precio pagará el Kremlin.

Cierre de emisoras

El nuevo acercamiento de los dos presidentes se produce en un ambiente de clara euforia política. No por el diálogo en sí, sino porque Trump ha ordenado cerrar Voice of America, dejando en la calles a sus 1.300 empleados y periodistas, así como la rescisión del contrato con la histórica Radio Free Europa. A estas alturas, muchos analistas coinciden en que estas órdenes habrían sido un gesto de Washington hacia el presidente ruso para favorecer el clima de entendimiento.

El Gobierno ruso , blogueros afines al régimen y otros líderes de opinión se sientes contentos por el cierre de estos medios fundados durante la Guerra Fría, aunque el Kremlin se ha mostrado públicamente comedido al afirmar que la suerte de las emisoras es un asunto «interno» de Estados Unidos. «Estos medios de comunicación difícilmente pueden considerarse populares o solicitados en Rusia; son puramente propagandísticos», ha señalado en un comunicado. Por su parte, Margarita Simonyan, editora de la cadena RT, financiada por el Estado, ha escrito en las redes sociales que «hoy es festivo para mí y mis colegas. ¡Es una decisión increíble de Trump! Lamentablemente, no pudimos silenciarlos, pero Estados Unidos sí lo hizo».

Voice of America nació en 1947 y Radio Free lo hizo seis años más tarde. Las dos forman parte de la épica y emocionante aventura de la propaganda y contrapropaganda durante la Guerra Fría entre las superpotencias. La URSS interfería las emisiones de las dos compañías estadounideneses en todo el bloque comunista. EE UU emitía en ruso e intentaba influir en la opinión pública del otro lado del Telón de Acero.

Pese a su origen, tanto una como otra radio han seguido trabajando adecuándose a los tiempos. El Gobierno ruso las catalogó como «voces enemigas» –del mismo modo que Washington declaró de forma semejante a Sputnik, la antigua Radio Moscú– y puso a Radio Free en su punto de mira tras la invasión de Ucrania. La emisora emite en todas las lenguas originarias de cada territorio ruso, lo que le permitía penetrar en capas sociales muy amplias.