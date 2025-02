Trump ve innecesaria la presencia de Zelenski en las negociaciones con Rusia

Donald Trump no parece tener intención de reconducir su tensa relación con Volodímir Zelenski. Después de tachar al presidente de Ucrania de «dictador» y responsabilizarle ... de la guerra que soporta su país desde hace tres años, este viernes, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que la presencia del líder kievita en una posible mesa de diálogo para poner fin al conflicto resulta innecesaria. «No creo que sea importante que esté en las reuniones», comentó en una entrevista con Fox News, la cadena afín a los republicanos. El magnate defendió que el mandatario ucraniano ya ha estado presente «durante tres años» en todo tipo de encuentros y cumbres sin que haya habido resultados. El problema, a su juicio, es que es «muy difícil cerrar acuerdos» con él.

El presidente de Estados Unidos evidencia de nuevo quién es su único interlocutor válido de cara a unas posibles conversaciones de paz:Vladímir Putin. Fue al jefe del Kremlin a quien llamó primero para una posible negociación y de quien este viernes remarcó su disposición a un acuerdo sobre Ucrania pese a que, dijo, no tendría obligación de pactar nada. «Si quisiera, obtendría todo el país», avisó sobre su homólogo ruso, que esta semana admitió que se sentaría «con mucho gusto» a hablar con Trump. Una cita, sin fecha, en la que cada vez parece más complicado que Kiev o Bruselas vayan a tener asiento, al menos si la invitación depende de Washington.

El magnate sostiene que «observa» desde hace tiempo a Zelenski y duda de sus aportaciones a un posible final de la guerra. «Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Ya estoy harto», respondió en la entrevista, en la que afirmó que la mejor prueba de que el presidente ucraniano no facilita los pactos es que su país está «demolido». Puso como ejemplo también las conversaciones de la Casa Blanca con el líder de la antigua república soviética de cara a un acuerdo de explotación de sus tierras raras –ricas en minerales para el sector tecnológico– como contraprestación a la ayuda militar norteamericana y que, por ahora, se han traducido en una «pérdida de tiempo». El asesor de Seguridad Nacional de EE UU, Michael Waltz, sin embargo, se mostraba este viernes convencido de que el líder kievita firmaría el documento «pronto».

El enviado de EE UU para Ucrania se desmarca del magnate y elogia la figura «valiente» del líder eslavo

En esta ocasión, eso sí, Trump admitió que «Rusia atacó Ucrania» pero, de nuevo, halló fuera del Kremlin a los culpables de haber permitido esa guerra. Uno, el propio Zelenski. El otro, su predecesor en la presidencia estadounidense, Joe Biden, a quien calificó de «tonto». «No tenía ni idea de lo que estaba haciendo y todo lo que decía estaba mal», cargó contra su antecesor, que se convirtió en uno de los grandes apoyos de Kiev junto a la UE.

La sucesión de acusaciones e insultos vertidos por el magnate en los últimos días, con la invasión rusa a punto de cumplir tres años, no ha sentado bien a parte de su partido y tampoco ha encontrado eco en algunos miembros de su gabinete. Keith Kellogg, el enviado de la Casa Blanca para Ucrania, elogió este viernes la «valiente» figura de Zelenski y explicó que la reunión mantenida justo un día antes en Kiev con él resultó «positiva».