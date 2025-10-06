Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 7 de octubre de 2025
Agentes federales intentan contener a los manifestantes frente a un centro del Servicio de Inmigración en Portland. AFP

Trump desoye a la Justicia y despliega a la Guardia Nacional en Oregón

El Gobierno de EE UU envía 200 efectivos a Portland para contener las protestas, en claro desacato a la orden de una magistrada de distrito

Caroline Conejero

Nueva York

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:51

En completo desacato a la orden de bloqueo temporal por parte de una jueza federal que impide el despliegue de la Guardia Nacional de California ... a Oregón, la Administración Trump continuó este lunes con el traslado de tropas del área metropolitana de Los Ángeles a Portland.

