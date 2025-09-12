Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del presunto asesino de Kirk difundida por el FBI.

El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

Las autoridades involucradas en la búsqueda del francotirador han recibido más de 7.000 pistas y testimonios

María Rego

María Rego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:03

Se acabó la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. El autor del tiro mortal que recibió el activista conservador mientras ofrecía el pasado miércoles una ... charla en una universidad de la ciudad estadounidense de Orem se encuentra ya bajo custodia policial tras cerca de día y medio fugado. El sospechoso ha sido identificado como Tyler Robinson, de 22 años y vecino de Utah, y se entregó después de que una persona cercana le convenciera para ello. «Lo atrapamos», ha proclamado el gobernador del Estado, Spencer Cox, en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes el FBI junto a otras autoridades.

