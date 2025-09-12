El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

Se acabó la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. El autor del tiro mortal que recibió el activista conservador mientras ofrecía el pasado miércoles una ... charla en una universidad de la ciudad estadounidense de Orem se encuentra ya bajo custodia policial tras cerca de día y medio fugado. El sospechoso ha sido identificado como Tyler Robinson, de 22 años y vecino de Utah, y se entregó después de que una persona cercana le convenciera para ello. «Lo atrapamos», ha proclamado el gobernador del Estado, Spencer Cox, en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes el FBI junto a otras autoridades.

Robinson, que durante 33 horas se ha convertido en el hombre más buscado en EE UU, confesó el crimen a un amigo de la familia. Le dio a entender que «había cometido el asesinato» y fue esa persona la que se comunicó el jueves con la oficina del sheriff del condado de Washington. Cox ha explicado que, según allegados del detenido, el joven se había implicado más en política hacía no mucho tiempo y se refería a Kirk de manera despectiva. «El público exigía que fuéramos rápidos en resolverlo y lo hemos hecho. Vamos a seguir recabando información, si hay algún otro implicado», ha indicado Kash Patel, director del FBI, quien se ha referido al fallecido como «amigo».

La búsqueda de Robinson se había intensificado a lo largo del jueves, primero con la difusión de unas fotografías del sospechoso y, después, con la publicación de un vídeo donde el asesino escapaba del lugar del crimen. Desde el suceso, que ha conmocionado a EE UU y ha agitado el fantasma de la violencia política, las fuerzas de seguridad han recibido más de 11.000 pistas. «Cada una será analizada», se ha comprometido Patel, cuya labor se encontraba en entredicho por el arresto de dos personas como presuntas autoras del tiroteo -que finalmente no lo eran- y por la duración de la fuga del atacante.

La pista de su compañero de cuarto

Una de las claves para la identificación de Robinson ha sido un vídeo grabado por las cámaras de vigilancia de la universidad donde se ve al sospechoso llegar a bordo de un vehículo, un Dodge Challenger gris, sobre las 8.29 horas del día del crimen. «También se observa que el hombre va con una camiseta granate y una gorra negra con un logotipo», ha señalado el FBI. El compañero de cuarto del detenido dio otra pista fundamental: el joven tenía mensajes en Discord donde expresaba su interés en recuperar un rifle que había dejado en un arbusto. Ahí, en una zona boscosa anexa al campus, fue hallado el arma con un cartucho vacío y otros tres cargados con las balas donde había grabado varios mensajes, como «Bella ciao» o «Eh, fascista».

«El público exigía que fuéramos rápidos en resolverlo y lo hemos hecho. Vamos a seguir recabando información, si hay algún otro implicado» Kash Patel Jefe del FBI

El primero en comunicar la detención del presunto asesino de Kirk ha sido el presidente de EE UU, Donald Trump, durante una entrevista en Fox News apenas una hora antes de la comparecencia policial. El mandatario había dicho que «con un alto grado de certeza» se había arrestado al sospechoso, lo que se ha confirmado después en rueda de prensa. El magnate había destacado en esa intervención el «gran trabajo» desarrollado por administraciones y agentes para dar con el atacante. «Alguien muy cercano a él lo entregó», había avanzado. El fallecido era uno de los aliados -sobre todo a la hora de atraer al público más joven hacia sus ideas- del líder republicano, quien dijo el jueves que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad al activista.