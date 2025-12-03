Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Trump durante la reunión de su gabinete. AFP

Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Amenaza también a Colombia y «a cualquier país con fábricas de cocaína»

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 2 de diciembre 2025

Comenta

Donald Trump abrió este martes la puerta a una nueva fase en la confrontación con Venezuela al anunciar que Estados Unidos «llevará la lucha contra ... el narcotráfico dentro de Venezuela», donde planea atacar «muy pronto» las rutas por tierra. «Sabemos las rutas que cogen, lo sabemos todo sobre ellos: donde viven, quiénes son los malos, dónde están…», anunció el presidente durante una reunión de gabinete, la última de este año.

