Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los alrededores de la iglesia y el colegio donde se ha producido el tiroteo. AFP

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católicos en Mineápolis

Se trata del cuarto incidente armado en 24 horas sangrientas en la ciudad estadounidense

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:11

Un pistolero vestido de negro abrió fuego la mañana de este miércoles contra los niños que rezaban en una Iglesia católica de Mineápolis a través ... de las ventanas, causando la muerte de al menos dos de ellos y dejando otras 17 personas heridas. Entre ellos, cuatro adultos y el resto adolescentes de edades comprendidas entre 6 y 11 años. «Dos niños siguen en condiciones críticas», ha reportado el jefe de policía, Brian O'Hara.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tráfico marítimo entre islas, el gran vencedor tras hacerse Baleària con la Naviera Armas
  2. 2 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  3. 3 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  4. 4 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  5. 5 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  6. 6 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  7. 7 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  8. 8

    La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena
  9. 9 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria: La capital cultural está cogiendo polvo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católicos en Mineápolis

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católicos en Mineápolis