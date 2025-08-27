Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católicos en Mineápolis

Un pistolero vestido de negro abrió fuego la mañana de este miércoles contra los niños que rezaban en una Iglesia católica de Mineápolis a través ... de las ventanas, causando la muerte de al menos dos de ellos y dejando otras 17 personas heridas. Entre ellos, cuatro adultos y el resto adolescentes de edades comprendidas entre 6 y 11 años. «Dos niños siguen en condiciones críticas», ha reportado el jefe de policía, Brian O'Hara.

El sonido de las balas sonó «como el de una construcción» han contado los testigos, mientras salpicaba de balas el colegio católico de la Iglesia de la Anunciación en su vuelta al colegio. Al estruendo de los disparos y el silencio de la muerte le siguió el macabro ritual. Gritos, alaridos, carreras en pánico. Detrás quedaban las víctimas infantiles, antes de que el pistolero, «de poco más de 20 años y sin antecedentes delictivos« presuntamente se suicidara.

«Estoy rezando por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases quedó empañada por este acto de violencia tan horrendo», ha publicado en X el gobernador de Minnesota, Tim Waltz. Las heridas entre las víctimas eran consistentes con proyectiles de alta velocidad, según ha informado el doctor Thomas Wyatt, portavoz del hospital pediátrico donde han tratado a la mayoría de heridos.

Suicidio en el parking

Según los primeros reportes, los niños estaban en misa cuando un hombre, vestido de negro y armado con dos rifles y una pistola, irrumpió a tiros. Se desconoce cuántos de los heridos recibieron impactos de bala o se lesionaron en la atropellada huida desde los altares de la Iglesia. El pistolero había aparcado su vehículo y se aproximó a la Iglesia por un lateral, donde encontró las puertas cerradas y disparó entre 50 y 100 balas por las ventanas en dirección a los bancos de la Iglesia donde rezaban los niños. A continuación, se pegó un tiro en el aparcamiento.

«No hay palabras que puedan capturar el horror de esta tragedia. Hay niños muertos. No penséis en esto como los niños de otros. Pensad en ellos como si fueran los vuestros», ha expresado entristecido e indignado Jacob Frey, alcalde de Mineápolis. «Y no me digáis que estáis rezando por ellos, ¡estos niños estaban literalmente rezando». Para el regidor, «este tipo de maldades nunca deberían pasar, pero ocurren demasiado a menudo».

La Casa Blanca ha emitido un comunicado notificando que el presidente había sido informado del incidente y monitoreaba la situación. Donald Trump se ha pronunciado sobre lo ocurrido en su red social: «Me han informado detalladamente sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota. El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar de los hechos. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación. ¡Únanse a mí para rezar por todos los afectados!».

Por su parte, el vicepresidente JD Vance ha pedido al país en X que se sumara a las oraciones, mientras que el líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, ha advertido que «los barrios, las calles y los colegios no son lugares para las armas». El debate vuelve a reabrirse con cada tiroteo.

24 horas sangrientas

Los vecinos han reportado que el tiroteo se ha oído a cuatro manzanas de distancia y ha durado «varios minutos». Incluso han podido ver las vidrieras de la iglesia destrozados por los orificios de bala y supieron que algo malo había ocurrido. «Me rompe el corazón, me levanta el estómago saber que probablemente haya ahí gente que conozco», confesaba una enfermera del hospital donde se trataban las víctimas. «Esto es como nuestro 11-S».

Se trata del cuarto tiroteo en apenas 24 horas en esta ciudad del Estado de Minnesota. Entre el martes y el miércoles, tres personas habían muerto por disparos en tres incidentes armados y al menos ocho personas también han sufrido heridas de bala en esos incidentes registrasdos en Mineápolis.