Myles Sanderson se lleva a la tumba el móvil de la masacre de Canadá

Myles Sanderson se ha llevado a la tumba el secreto de la masacre de la nación cree. El individuo buscado desde el domingo por asesinar a cuchilladas a diez personas en la región canadiense de Saskatchewan falleció este jueves tras su detención al término de una temeraria persecución en la autopista de Praire, a 130 kilómetros del lugar donde perpetró la matanza en compañía de su hermano pequeño, Damien, al que presuntamente también mató en una delirante espiral de terror, locura y sangre.

Según la Policía, Myles, de 32 años, sufrió una crisis de «angustia» que causó su fallecimiento súbito. La comandante Rhonda Blackmore, que ha estado al cargo de la operación desde el domingo, explicó que los agentes alertaron a los servicios de emergencia y tomaron medidas para «salvar vidas» -es decir, maniobras de reanimación- antes de la llegada de la ambulancia. El sospechoso fue trasladado al hospital de Saskatton donde solo se pudo certificar su fallecimiento.

El Equipo de Respuesta a Incidentes Graves, una brigada que investiga las muertes donde se ve involucrado un funcionario policial, ha iniciado las pesquisas para averiguar el motivo del óbito. Las primeras imágenes grabadas por los testigos de la detención muestran a Myles de pie, sin aparentes lesiones, dejándose colocar las esposas con calma. Solo unos minutos después le llegó la muerte.

El extraño desenlace deja un reguero de cadáveres sin explicación. Según Blackmore, «nuestra provincia puede respirar tranquila» porque ya no hay una «amenaza», pero «ahora que Myles ha fallecido, es posible que no entendamos la motivación» de la masacre. Casi nadie cree que el móvil llegue a conocerse. La Policía opina que la mayoría de las víctimas fueron elegidas de manera aleatoria, pero otras figuraban en el radar de los dos hermanos. Discriminar quién es quién aún no ha sido posible, pese a que los agentes han realizado más de 120 entrevistas. Solo uno de los infortunados tuvo un altercado hace tiempo con Myles, pero ni siquiera eso resulta extraño en una comunidad pequeña y con el historial de violencia del presunto asesino.

La noticia ha creado un regusto amargo a muchos de los familiares de los fallecidos, así como a los 18 heridos en el apuñalamiento múltiple, que confiaban en «obtener respuestas» cuando el fugitivo «fuera capturado. Es desolador», decía uno de los allegados a los medios canadienses.

La detención de Myles se produjo a las 15.30 horas (nueve y media de la noche en España). Antes, a las 2.07, un testigo llamó al 911 para denunciar que habían asaltado un domicilio cerca de la población de Wakaw. El hombre reconoció al sospechoso, que se detuvo delante de la casa armado con un cuchillo antes de robar un Chevrolet Avalanche con el que huyó a toda velocidad hacia la autopista. A partir de ahí se sucedieron hasta veinte llamadas de personas que habían visto a Sanderson conduciendo a gran velocidad -150 kilómetros por hora, según precisó la Policía-. Las fuerzas de seguridad lo interceptaron al sur de la localidad de Rosthern. Desde allí hasta la reserva cree hay unos 130 kilómetros.

«Desesperado por escapar»

«La velocidad a la que conducía es indicativa de alguien que estaba desesperado por escapar», informó la comandante Blackmore. Myles circuló incluso en sentido contrario para intentar zafarse de las patrullas, pero en algún momento perdió el control y se salió de la carretera. «Se saltó los carriles y chocó contra la zanja del otro lado. Y ahí fue cuando la Policía lo atrapó», explicó un testigo. Los forenses serán ahora quienes determinen por qué murió poco después

El cuchillo de los apuñalamientos estaba dentro del coche. Aunque el sospechoso era adicto al alcohol y los estupefacientes, no había drogas. Los investigadores tampoco tienen demasiada fe en resolver el asesinato de Damien Sanderson. La hipótesis más fiable es que perdió la vida a manos de su hermano, quizá en una disputa por motivos desconocidos. El cadáver de Damien, de 31 años, fue descubierto en una zona herbosa a pocos metros de uno de los trece escenarios de la masacre.

La última persona que lo vio con vida es una vecina que tomaba un café en la terraza de su casa. La mujer vio pasar un vehículo negro a toda velocidad -el SUV en el que huyó Myles- y poco después a un hombre que caminaba con dificultad y el rostro lleno de sangre. Se acercó y le pidió que le trasladara a un hospital. Pero cuando ella le dijo que le enseñara las heridas, el individuo huyó. La investigación avala que se trataría de Damien.

En la comunidad de James Smith «todavía estamos conmocionados», relató este jueves el jefe de la nación cree Wally Burns. «Estoy conteniendo mucho dolor, mucha ira. Desearía que fuera un sueño, pero no lo es». Poco antes de que la Policía diera por terminada la cacería humana, sus padres aparecieron en televisión: «Myles, por favor, entrégate. No queremos que nadie más resulte herido».