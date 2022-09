Hallan muerto a uno de los dos sospechosos del apuñalamiento de diez personas en Canadá

Los dos sospechosos de haber matado a diez personas y heridos a otras 18 a puñaladas este pasado domingo en Canadá. La policía ha encontrado el cadáver de Damien / r. c.

Uno de los dos hermanos sospechosos de cometer el asesinato de diez personas y de herir a otras 18 en varios puntos de Canadá ha sido encontrado muerto con heridas que no parecen haber sido autoinfligidas, según han informado este lunes por la noche -madrugada del martes en España- fuentes policiales.

La Policía de Canadá (RCMP) encontró el domingo por la tarde el cuerpo de Damien Sanderson, de 31 años, en una zona verde en la comunidad de James Smith Cree Nation, en la provincia de Saskatchewan, en el centro del país, según ha informado 'The Globe and Mail'.

«No podemos decir con seguridad cómo murió Damien», advirtió la comisionada adjunta Rhonda Blackmore, oficial al mando de la RCMP de Saskatchewan. Blackmore añadió que «potencialmente pudo» haberlo matado su hermano Myles, de 30 años, que continúa prófugo.

No obstante, la RCMP ha advertido a la ciudadanía de que es posible que busque atención médica, pues creen que también habría podido sufrir lesiones. «Incluso si está herido, no significa que no sea peligroso» han resaltado las autoridades.

El jefe de policía de la ciudad de Regina -la segunda ciudad más grande de Saskatchewan-, Evan Bray, ha detallado que la información más reciente es que Myles Sanderson se encuentra en la ciudad, pero ha advertido de que la información tiene un día de antigüedad.

La RCMP inició el domingo la búsqueda de dos personas por apuñalar a decenas de personas, hiriendo así a 18 personas y quitando la vida a otras diez en varios lugares de la provincia, incluida la comunidad de James Smith Cree Nation.

«En este punto de la investigación, hemos localizado diez cuerpos sin vida y 18 heridos en 13 localizaciones», explicó una portavoz de la Policía en una rueda de prensa, anunciando que la RCMP emitía una alerta en toda la provincia sobre «dos personas peligrosas».

Los agentes han recomendado a los ciudadanos que tomen precauciones. «Si está en el área, busque refugio inmediato. No salga de un lugar seguro y tenga cuidado al permitir que otras personas entren en su residencia», ha advertido el cuerpo policial. Asimismo, ha pedido a los vecinos que no se acerquen a personas sospechosas ni recojan a individuos en las autopistas.

«Demasiado frecuentes»

Tras ordenar bajar la bandera del Parlamento en memoria de las víctimas, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que los ataques eran «impactantes y desgarradores».

«Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestro país», agregó. «Lamentablemente, en los últimos años, tragedias como estas se han vuelto demasiado frecuentes».

Canadá vive una sucesión de ataques de una violencia inusual. En los últimos años, un hombre armado disfrazado de policía mató a 22 personas en Nueva Escocia; seis personas murieron en un tiroteo en una mezquita de Quebec; y un hombre que conducía una camioneta por veredas llenas de gente en Toronto mató a 10 personas.