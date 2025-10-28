Estados Unidos mata a 14 tripulantes de cuatro narcolanchas en el Pacífico

A las órdenes de Donald Trump, el ejército de Estados Unidos lanzó este martes otra ofensiva sobre embarcaciones que supuestamente transportan drogas desde Sudamérica. En ... tres ataques en aguas internacionales, destruyeron cuatro narcolanchas y mataron a 14 tripulantes. Quedó un superviviente, a quien busca la Marina de México. Desde que esta campaña comenzó el 2 de septiembre, la cifra de fallecidos se eleva a 57 y han sido hundidos 14 barcos. Washington justifica su intervención militar en la zona por la falta de control sobre las bandas criminales de los gobiernos de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y de Colombia, dirigido por Gustavo Petro. Los dos mandatarios han sido calificados por Trump como «narcoterroristas». Muchos analistas creen que el magnate trata de apartarlos del poder para colocar a dirigentes afines.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, fue el encargado de anunciar este último triple ataque contra «organizaciones terroristas». Como en los anteriores, lo hizo a través de la red social X y con un vídeo. En las imágenes se ven dos narcolanchas juntas. Y luego una explosión. «Nuestros servicios de inteligencia conocían la localización de estas cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban drogas», aseguró el jefe del Pentágono, aunque no aportó pruebas. Informó de que ocho hombres viajaban en las embarcaciones del primer ataque, cuatro en la del segundo y tres en la del tercero.

No dio, en cambio, detalles sobre el punto donde fueron hundidas las lanchas. Simplemente, dijo que estaban en el Pacífico oriental, que se ha convertido en la segunda zona de actuación contra el narcotráfico tras los primeros ataques en el Caribe. Hegseth no se separó ni un ápice del patrón habitual de sus anuncios. Como en ocasiones anteriores, comparó esta medida militar contra los cárteles de la droga con las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio y Afganistán. «Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos y los cazaremos. Nuestro Departamento ha dedicado más de dos décadas a proteger a otras naciones. Ahora le toca a la nuestra», advirtió.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Trump ha llegado a decir que cada lancha destruida supone la salvación de 25.000 vidas en Estados Unidos. En realidad, como recuerda 'The New York Times', unos 100.000 ciudadanos norteamericanos mueren de sobredosis, pero la mayoría por fentanilo, no por la cocaína que llega desde Sudamérica.

Sin permiso del Congreso

El ejército se mueve bajo las órdenes de Trump, que no tiene la autorización del Congreso para actuar sobre civiles que no participen en actividades armadas y hostiles contra EE UU. La actual Administración de Washington, con Trump como líder supremo, considera que los grupos del crimen organizado son «terroristas». En esa lista negra están la banda venezolana Tren de Aragua y siete cárteles mexicanos.

La guerra abierta ya contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe ha elevado hasta el límite la tensión con Venezuela y Colombia. En la zona hay ya una flotilla estadounidense compuesta por siete barcos y un submarino nuclear. Han sido movilizados 10.000 soldados y navega hacia allí el portaaviones más moderno de la Armada norteamericana, el USS Gerald Ford, con capacidad para 90 aviones y 5.000 militares.

Nicolás Maduro, repite que todo se debe a un plan de Trump para quedarse con la riqueza de su país. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Pese al embargo estadounidense y favorecido por barcos fantasma, consigue llegar al mercado internacional, aunque ha tenido que rebajar los precios. Su mejor cliente es China. En el punto de mira de Trump está también el exguerrillero Gustavo Petro, que este martes anunció la incautación de ocho toneladas de cocaína y la detención de 38 personas «sin causar un muerto».