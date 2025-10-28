Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE UU. Reuters

Estados Unidos mata a 14 tripulantes de cuatro narcolanchas en el Pacífico

El Pentágono intensifica su campaña contra el tráfico de drogas y en este ataque deja un superviviente, a quien trata de rescatar la Marina de México

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 14:30

A las órdenes de Donald Trump, el ejército de Estados Unidos lanzó este martes otra ofensiva sobre embarcaciones que supuestamente transportan drogas desde Sudamérica. En ... tres ataques en aguas internacionales, destruyeron cuatro narcolanchas y mataron a 14 tripulantes. Quedó un superviviente, a quien busca la Marina de México. Desde que esta campaña comenzó el 2 de septiembre, la cifra de fallecidos se eleva a 57 y han sido hundidos 14 barcos. Washington justifica su intervención militar en la zona por la falta de control sobre las bandas criminales de los gobiernos de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y de Colombia, dirigido por Gustavo Petro. Los dos mandatarios han sido calificados por Trump como «narcoterroristas». Muchos analistas creen que el magnate trata de apartarlos del poder para colocar a dirigentes afines.

Estados Unidos mata a 14 tripulantes de cuatro narcolanchas en el Pacífico