Kristi Noem, la mujer que aspira a ser vicepresidenta con Trump y quiere matar al perro de Biden La gobernadora de Dakota del Sur ha caído en desgracia tras confesar en su última autobiografía, 'No going back', que mató a su propio cachorro y a una cabra porque «olía a rancio»

María Rego Lunes, 6 de mayo 2024, 18:41 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No es la primera vez que Kristi Noem habla sobre su vida en un libro. En su estreno literario, 'Not my first rodeo', lanzado en 2022, decidió compartir su infancia en lo más profundo de Estados Unidos -un rancho, batallas en el corral, rodeos...- y ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

Estados Unidos