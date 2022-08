Kansas pone a prueba el derecho al aborto en Estados Unidos Los ciudadanos acuden este martes a las urnas mientras la Justicia norteamericana prohíbe interrumpir el embarazo en Kentucky para dar «garantías» a las mujeres y los niños no natos

Desde que el Tribunal Supremo norteamericano falló en contra del aborto el pasado mes de junio, los Estados tienen en su mano decidir si ilegalizarlo, limitarlo o permitirlo. Missouri fue el primero en prohibirlo. Después fue Mississippi. Hoy le toca el turno a Kansas, el primer territorio del país en permitir que sus habitantes decidan en las urnas si protegen o no el derecho a interrumpir el embarazo. La votación de este martes se centra en una sentencia de 2019 de la Corte Suprema estatal que garantiza el acceso al aborto hasta la semana veintidós de gestación.

Esta votación es toda una prueba para ver cómo reacciona un Estado tradicionalmente conservador ante la anulación de la sentencia de 1973 que protegía el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Otros territorios como California y Vermont debatirán en otoño acerca llevar a las urnas la protección del aborto.

Los defensores del derecho a interrumpir el embarazo han criticado trabas en la votación, como la redacción enrevesada en la única pregunta de la papeleta que confunde a los ciudadanos. El texto señala lo siguiente: «Debido a que los habitantes de Kansas valoran tanto a las mujeres como a los niños, la Constitución del Estado de Kansas no exige que el Gobierno financie el aborto y no crea ni garantiza el derecho al aborto. En la medida permitida por la Constitución de Estados Unidos, el pueblo, a través de sus representantes estatales electos y senadores estatales, puede aprobar leyes sobre el aborto, incluidas, entre otras, leyes que tengan en cuenta las circunstancias de embarazo resultantes de violación o incesto, o circunstancias de necesidad para salvar la vida de la madre». Tras ello hay dos respuestas, sí o no.

Papeletas confusas

La complejidad de la pregunta ha provocado rechazo en los votantes. «Lo hicieron a propósito para confundir a la gente, porque un voto 'no' significa que apoyas la elección», afirma al diario 'The Washington Post' Anne Melia, de 62 años, voluntaria de Kansas por la Libertad Constitucional, un grupo de oposición clave. «Es engañoso y falso. Y hay muchos sentimientos intensos en ambos lados», añade la mujer. Esto es, votar el 'no' significa que se apoya el derecho al aborto, mientras que el 'sí' anularía su protección.

Kansas ha sido durante años un bastión del activismo contra la interrumpión del embarazo. Durante las protestas del 'Verano de la Misericordia' en 1991, miles de manifestantes antiaborto se concentraron en Wichita y fueron arrestados en sentadas y bloqueos de clínicas que se dedicaban a esta práctica. Y en 2009 un extremista antiaborto asesinó a George Tiller, uno de los pocos proveedores de servicios de aborto en el tercer trimestre de la gestación.

Por otra parte, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha prohibido el aborto en Kentucky, dando la razón al fiscal republicano Daniel Cameron, que ha aplaudido este martes la medida y ha insistido en que seguirá trabajando para «defender la constitucionalidad de estas garantías para las mujeres y los niños no natos». La medida tiene lugar después de que un juez bloqueara el pasado mes de junio las leyes que rigen esta práctica en la región y que suponen la prohibición de la misma en su práctica totalidad a menos que la vida de la madre corra un grave peligro. «Aprecio la decisión del tribunal, que permite que las leyes pro-vida de Kentucky entren en vigor», ha manifestado Cameron en Twitter.