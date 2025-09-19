Un juez tumba la demanda millonaria de Trump al diario 'The New York Times' por difamación

Nuevo varapalo judicial para Donald Trump en su particular cruzada contra los medios de comunicación privados. Un juez federal desestimó el viernes la demanda millonaria ... por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos contra el periódico 'The New York Times', al considerar que la solicitud es «decididamente impropia e inadmisible» porque no sigue las reglas establecidas para las causas civiles. Steven Merryday, magistrado del Tribunal del Distrito Medio de Florida, recordó que debe tratarse de una «declaración breve, sencilla y directa» y, en su lugar, el equipo legal del líder republicano registró un escrito de 85 páginas.

La demanda contra 'The New York Times' apenas ha aguantado unos días en pie. Trump anunció su presentación a principios de semana convencido de que el rotativo, al que pedía 15.000 millones de dólares (12.700 millones de euros), había cometido un delito de difamación y calumnias. «Lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito (¡yo!), mi familia (...) y nuestra nación en su conjunto», dijo el magnate, que acusó al diario de ejercer como portavoz del Partido Demócrata. El presidente de EE UU se refirió en concreto a los meses previos a los comicios de 2024, en los que este medio, a su juicio, llevó a cabo «la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia». Como ejemplo puso su respaldo en portada a la candidatura de la exvicepresidenta Kamala Harris, que finalmente perdió en las urnas frente al republicano.

El juez Merryday, sin embargo, no cierra la puerta por completo al caso. En la desestimación de la demanda explica que los abogados de Trump pueden volver a presentarla en el plazo de un mes, pero siempre limitada a una extensión de 40 páginas. El tribunal, subrayó, no debe ser «un foro público para vituperios e invectivas», ni «un megáfono de relaciones públicas».