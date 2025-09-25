Trump acusa a la ONU de sabotear su discurso y exige una investigación

Donald Trump, siempre amigo de las teorías conspiratorias y de todo lo que le sirva de arma arrojadiza contra sus adversarios, no piensa dejarlo escapar. ... La fatalidad quiso que el martes, tan pronto como él y su esposa pusieron un pie en la escalera mecánica que lleva a la Asamblea General de la ONU, se parase en seco.

El mandatario estadounidense ha puesto a los servicios secretos a investigar el presunto sabotaje, que ya da «absolutamente» por hecho. En una publicación de Truth Social este miércoles exigió a la ONU que preserve todas las cintas sobre el fallo de la escalera mecánica e insiste en que el «triple sabotaje» no pudo ser una coincidencia, como le ha dicho por carta al Secretario General, António Guterres. «Con razón la ONU no puede hacer el trabajo para el que se fundó», acusó.

La primera en alzar las sospechas fue su directora de Comunicación, Karoline Leavitt, que se hizo eco en X de un artículo del diario londinense The Sunday Times, donde trabajadores de la ONU habían bromeado la semana antes sobre la necesidad de parar la escalera mecánica de la Asamblea General cuando llegase Trump para poder decirle que la organización no tenía fondos para reparaciones. Ese fallo es habitual en la escalera mecánica que usan los empleados en el edificio de la Secretaría General, un emblemático rascacielos anexo, donde los recortes que ha traído la congelación de fondos de EEUU ha provocado una situación de crisis en las instalaciones. Sin embargo, la escalera que sube al edifico de la cúpula dorada donde se ubica el hemiciclo de la Asamblea General, de menor altura y menor uso, no había experimentado ese tipo de problemas mecánicos. Hasta que llegó Trump el martes, con un fotógrafo de la Casa Blanca avanzando marcha atrás por la escalera para capturar el momento.

La explicación

La organización explicó que al llegar arriba, el fotógrafo pudo activar inadvertidamente el mecanismo de seguridad diseñado para evitar que las personas u objetos en la escalera queden atrapados accidentalmente o sean arrastrados hacia el engranaje. El técnico de mantenimiento de la ONU se encontraba en la escena y reinició la escalera sin tener que efectuar reparación alguna, en cuanto los ilustres visitantes llegaron a la siguiente planta.

«Si la primera dama no estuviera en plena forma se hubiera caído», farfulló Trump desde el pódium, dispuesto a hacer sangre de ese infortunio para redoblar sus ataques contra la organización, a la que venía dispuesto a demoler. Melania solo tardó un segundo en ver la cara de desconcierto a su alrededor para subir los peldaños a pie, pero su marido, al que luego le fallaría también el teleprompter, no pensaba desaprovechar la munición. «¡Eso es todo lo que me ha dado Naciones Unidas, una mala escalera y un mal teleprompter!», bramó desde el pódium de la Asamblea General. «Lo único que puedo decir es que quien esté operando el teleprompter está en graves problemas», advirtió amenazador.

Leavitt repitió la amenaza este miércoles contra los «globalistas» de la ONU que puedan estar detrás de la cadena de infortunios. «Si descubrimos que fueron miembros del personal de la ONU quienes deliberadamente intentaron hacer tropezar —literalmente hacer tropezar— al presidente y a la primera dama de los Estados Unidos, deberá haber responsabilidades para esas personas, y yo me encargaré personalmente de ello», amenazó.

Según la ONU, era el equipo de la Casa Blanca el que operaba el teleprompter durante su discurso, pero fiel a su estilo, el mandatario prefiere presentarlo como una muestra más de su capacidad intelectual para crecerse ante las vicisitudes y dar discursos extemporáneos. «Ambos incidentes hicieron mi discurso más interesante», se regodeó después.

Lo que más le irritó fue, según contó él mismo ayer en Truth Social, que al bajar del podio preguntó a su esposa cómo lo había hecho. «No se escuchaba una palabra», le aseguró esta. En la parte final de su discurso, el canal de traducción al portugués se mezcló en dos ocasiones con la voz del presidente. La Casa Blanca considera, además, que el sonido de Trump en la sala era mucho más bajo que el de los ponentes anteriores. «No me parece una coincidencia», decidió Leavitt.

Como experto en reality show y protagonista de un relato político construido sobre la puesta en escena, Trump siempre ha sabido convertir lo accidental en munición, por lo que la narrativa de agravio promete continuar. Para la ONU, el reto de demostrar que los fallos no fueron sinónimos de mala fe no es técnico, sino institucional. Trump utilizará la investigación como una oportunidad para obligar al organismo a entrar en su juego.