Donald Trump y Melania Trump, en el momento en que ocurrió el lunes el incidente en la ONU con las escaleras mecánicas. Reuters

Trump acusa a la ONU de sabotear su discurso y exige una investigación

La ONU concluyó que el cámara de la Casa Blanca fue quien accionó accidentalmente el dispositivo para que se detuviera la escalera y desvela que la Casa Blanca operaba el teleprompter fallido

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Donald Trump, siempre amigo de las teorías conspiratorias y de todo lo que le sirva de arma arrojadiza contra sus adversarios, no piensa dejarlo escapar. ... La fatalidad quiso que el martes, tan pronto como él y su esposa pusieron un pie en la escalera mecánica que lleva a la Asamblea General de la ONU, se parase en seco.

