Biden protege por decreto la píldora abortiva

Una niña de diez años violada y embarazada, que ha tenido que viajar de Ohio a Indiana para poder abortar, se convirtió este viernes en el rostro desconocido de la indignación. El presidente Joe Biden se refirió a ella al anunciar un decreto para paliar el daño que ha ocasionado la decisión del Tribunal Supremo de desmantelar la protección federal al aborto en EE UU. «A una niña de diez años no se la debería obligar a dar a luz al hijo de su violador», se escandalizó. «No se me ocurre nada mucho más extremo».

La noticia la había dado el periódico 'Indianapolis Star', pero Biden no salía a hacerle frente a eso, sino a las críticas de su partido por no hacer nada para aliviar la desesperación en la que han quedado millones de mujeres de EE UU al perder el derecho a interrumpir su embarazo. Al menos 13 Estados han limitado ya o anulado severamente el derecho al aborto en las dos semanas transcurridas desde que el 24 de junio el Supremo emitiera la sentencia Dobbs contra Jackson, que anuló la jurisprudencia existente. En Indiana, donde la clínica Women's Med solía recibir cinco pacientes diarios de otros Estados, ahora se atienden 20. La avalancha, procedente sobre todo de los vecinos de Ohio y Kentucky, es tal que se recomienda a las mujeres coger una cita a la primera sospecha porque luego puede no haber disponibilidad en meses.

Entre las bases del Partido Demócrata se mira hacia la Casa Blanca para dar solución con ideas como construir clínicas abortivas o incluso móviles en terrenos del Gobierno federal en Estados donde se haya prohibido el aborto, pero Biden no llegó tan lejos. Con la orden ejecutiva aprobada este viernes instruye al Departamento de Salud a proteger la existencia y distribución de las pastillas abortivas y asegurarse de que ninguna mujer muere por falta de asistencia médica. «Es indignante que una mujer llegue sangrando a Urgencias y los médicos estén tan preocupados con que se les acuse de un delito que en vez de tratarla retrasen salvarle la vida llamando al abogado del hospital», dijo el presidente, al citar otro caso verídico en la América Profunda pos Roe contra Wade, la sentencia de 1973 que protegía el aborto hasta las 24 semanas.

Desde que se derogara algunos Estados criminalizan a cualquiera que asista a la mujer en un aborto, desde la amiga que la escuche hasta el médico que la atienda. En Texas u Ohio, por ejemplo, no se contempla ninguna excepción y en Indiana, refugio del Medio Oeste para las mujeres que necesiten asistencia, los legisladores republicanos contemplan acabar con esa situación. Es más, el partido conservador quiere prohibirlo a nivel nacional con una ley federal que iguale a todos. Biden sabe que no puede hacer nada para impedirlo, ni siquiera ahora que en teoría tiene el control de las dos Cámaras.

Elecciones legislativas en noviembre

«Necesitamos dos senadores pro libre elección y un diputado para poder legislarlo, solo vuestro voto puede hacerlo realidad», explicó este viernes. «Sé que es frustrante y que tiene a mucha gente enfadada, pero es la verdad». Ambos partidos tienen repartidos salomónicamente el Senado al 50%. Solo el voto de desempate que ejerce la vicepresidenta permite aprobar algunas leyes, cuando todo el Partido Demócrata está presente y de acuerdo. En noviembre, no obstante, las elecciones legislativas darán la oportunidad de renovar las Cámaras. Con la creciente inflación, el precio de la gasolina disparado y el covid sin contener, los conservadores albergan esperanzas de recuperar el control del Congreso.

Según el alto tribunal, no hay derecho constitucional al aborto. «La única forma de restaurar ese derecho de las mujeres a elegir es votando y ejercitando ese poder en las urnas», insistió el mandatario. «Y vale la pena señalar que el porcentaje de mujeres registradas para votar es consistentemente más alto que el de los hombres, así que las mujeres estadounidenses pueden decidir este asunto», lapidó.