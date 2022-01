Biden anuncia el envío de tropas a Ucrania «a corto plazo»

No fue un anuncio formal desde el Despacho Oval, sino el resultado de una pregunta al aire lanzada por un periodista al término de un mitin en Pittsburg (Pensilvania) y la espontaneidad habitual de Joe Biden. Quería saber si había decidido enviar tropas al Este de Europa y el presidente no le decepcionó: «Mandaré tropas al Este de Europa y los países de la OTAN a corto plazo, pero no muchas».

Estados Unidos tiene 8.500 tropas en estado de alerta, una cantidad mínima en comparación a las 100.000 que presidente Vladimir Putin ha colocado en la frontera con Ucrania. «Hay que remontarse muy atrás hasta los días de la Guerra Fría para ver algo de esta magnitud», había aclarado poco antes el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin.

En Kiev acusan a Biden de «incendiario» por haber anticipado a bocajarro la semana pasada «en un lenguaje poco diplomático» que Rusia podría invadir Ucrania el mes que viene. «Están creando el pánico», criticó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ayer mismo, en conferencia de prensa. «No puedo ser como otros políticos, que están agradecidos a Estados Unidos solo por ser Estados Unidos», protestó. « Nosotros le estamos agradecidos por defender constantemente nuestra soberanía e integridad territorial, pero yo estoy aquí y conozco detalles más profundos que ningún presidente».

No le nombró, pero estaba claro que se refería a Biden, el cual fue enviado especial de Obama para Ucrania tras la invasión de Crimea. Sus generales también anticipan una «catástrofe de grandes magnitudes» si Rusia entra a Ucrania por la fuerza, «dado el tipo de fuerzas que ha amasado» en la frontera. Artillería pesada, misiles balísticos tierra-aire, capacidad aérea y tropas rodeando Ucrania por tres de sus flancos.

«Te puedes imaginar el número de bajas que causaría si activan todo eso a la vez, particularmente en zonas urbanas de gran densidad», especuló el jefe del Estado Mayor estadounidense, general Mark Milley. «Sería terrorífico, algo horrible».