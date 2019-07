Dublín advierte a Johnson de que la salvaguarda irlandesa es intocable

Unidad sin nueva negociación

Asimismo, explicó a Johnson que el backstop podría "sustituirse por arreglos alternativos" más adelante, tal y como contempla el acuerdo de salida y la declaración política sobre la futura relación, pero, de momento, "no se han presentado opciones satisfactorias".

De cara a las conversaciones que mantendrán ambas partes para tratar de cerrar su separación, prevista para el próximo 31 de octubre, Varadkar subrayó este martes que la UE "está unida" y comparte la postura de que "el acuerdo de salida no puede reabrirse".

Temor irlandés

La oposición del ala euroescéptica del Partido Conservador y del DUP al acuerdo del brexit provocó la caída de Theresa May como primera ministra y líder tory .

Visita previa a Escocia

Sea como sea

"El pueblo de Escocia no ha votado por este Gobierno conservador, no ha votado por este nuevo primer ministro y ciertamente no ha votado por un catastrófico brexit sin acuerdo que ahora Boris Johnson está planeando", subrayó.

Agregó que Escocia "ha sido ignorada durante el proceso del 'brexit'", donde un 62% votó por la permanencia en el plebiscito de 2016, y pidió a los escoceses que "se unan para trazar" su "propio curso" e impedir llevar a la región al "desastre".

Por su parte, un portavoz oficial de Downing Street informó de que Johnson subrayó a Sturgeon su "apasionada fe en el poder de la unión", en un intento de sofocar sus demandas independentistas, disparadas tras su entrada en el poder.

Sobre el brexit, el político conservador trasladó a la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) su "preferencia" por negociar con la Unión Europea (UE) un acuerdo "que suprima la antidemocrática salvaguarda irlandesa", pero le insistió en que, sea como fuere, el país saldrá del bloque comunitario el próximo 31 de octubre.