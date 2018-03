San Antonio de Texas, territorio de conquista canaria

Con una real cédula del rey y la orden de crear una ciudad en el nuevo mundo, 57 canarios y canarias partieron desde Tenerife en el año 1730 para vivir la aventura de sus vidas. La comitiva, dirigida por el conejero Juan Leal, llegó a Cuba y después a Veracruz y, tras enterarse de que la Bahía del Espíritu Santo era un manglar de mosquitos inhabitable, decidieron poner rumbo a San Fernando, tuvieron que cruzar por tierra con sus rebaños el país mexicano hasta llegar al que hoy es la segunda ciudad más poblada del estado americano.

«Esta gente eran agricultores», detalla el historiador y abogado Armando Curbelo, que ha escrito varios libros sobre colonización canaria fruto de años de investigación en archivos de España y Estados Unidos. «Es la historia del país más importante del mundo escrita por canarios», comenta con orgullo Curbelo, que siente que «Canarias tiene un déficit sangrante de contenidos históricos referentes». A punto de caramelo está un libro editado en inglés a raíz de sus dos primeras publicaciones sobre el tema, lo realiza la Trinity University.

Y de aquellas familias canarias del siglo XVIII, 300 años después, descendientes y socios crearon la Canary Islands Descendants Association, una entidad que promueve la cultura isleña en el estado americano y que se hermanó con las dos capitales de provincia canarias en los años 80. El pasado 4 de febrero celebraron una pequeña procesión y misa por el día de la Candelaria, de la que tienen una imagen en la iglesia de San Fernando. La imagen del grupo de americanos ataviados con los trajes típicos canarios se repetirá los próximos días 8, 9 y 10 de marzo cuando celebrarán el aniversario de la colonización canaria de San Antonio de Texas en la Main Place. La idea es levantar un monumento que honre la memoria canaria y cambiar el nombre de la plaza por la Canary Islands Place en una céntrica zona de la ciudad.

Curbelo buceó en el Archivo General de Indias de Sevilla, también en los archivos de Simancas, en el militar de Cuenca, en los de Béjar e incluso sacó copias de los manuscritos enrollados de 1800, conservados cuidadosamente en el archivo del Congreso de Diputados de Washington. De toda esa investigación descubrió historias de amor y de traición, enfrentamientos sangrientos con los indios y disputas que duraron más de cien años por el poder que los nuevos nobles querían imponer a franciscanos y militares en San Antonio de Texas. «Hay historias de amor que no he novelado. También hay traidores entre los canarios, cómo no, se daban puñaladas», relata el historiador, que no escatima en detalles de vida. «Ha habido chivatos que denunciaban a otros canarios, muchísimas cosas...» continúa.

La vinculación de los isleños en el nuevo mundo es tan grande, dice, que llegaron a ser parte importante de la «batalla de Secesión Americana, la del Norte contra el Sur», describe sobre la guerra civil vivida entre 1861 y 1865 en la que la unión lucha contra los confederados. Lucharon precisamente con este último bando, contra el Norte, claro, «el regimiento de Luisiana estaba formado por canarios».

Volviendo a la actualidad y a Las Palmas de Gran Canaria, resulta destacable que la alcaldesa de San Antonio Iris Taylor y una comitiva de 37 personas visitaran la ciudad el pasado año y fueron recibidos por la Orden del Cachorro, que les acogió con los mejores honores entre «carajacas, papas arrugadas con mojo y una rondalla». «Le contaba y se quedaba con los ojos...», relata Curbelo sobre el asombro de la edil al conocer la influencia canaria en su ciudad. ‘¿Y cómo no se sabe esto?, preguntó. «No se sabe porque no se ha escrito en inglés», sentenció Curbelo.