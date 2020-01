China prepara una vacuna contra el virus, que deja 56 muertos

Este domingo, Xu Wenbo, científico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, explicó en una rueda de prensa que los investigadores del organismo estaban trabajando en un remedio para la enfermedad "después de lograr aislar con éxito la primera cepa del virus".

Según Xu, los investigadores del Centro usaron secuenciación genética de rápido rendimiento para identificar los patógenos un día después de recibir las primeras cuatro muestras el pasado día 2, procedentes de Wuhan, epicentro del brote, ciudad de 11 millones de habitantes y en cuarentena 'de facto' desde el pasado jueves.

"Sigue casi todo cerrado. Algún supermercado abierto, con productos", cuenta a Efe desde Wuhan Juan Pablo, un investigador uruguayo que se ha visto atrapado allí por las circunstancias. "No hay máscaras ni alcohol en ningún lado. No está permitido el transporte que no sea de emergencia y las ambulancias pasan para todos los lados transportando pacientes".