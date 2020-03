China anuncia los primeros ensayos de una vacuna que aún tardará en llegar

La primera posible vacuna

Chen desarrolló en 2014 una vacuna para combatir el Ébola

LOS CONTAGIOS "IMPORTADOS" CONTINÚAN SIENDO LA INMENSA MAYORÍA

"EUROPA DEBE TOMAR MEDIDAS MÁS PROACTIVAS"

El neumólogo también aseguró que no se debe dejar que el virus se propague y apelar a la inmunidad de las personas: "No hay datos que avalen que una persona curada lo esté para toda la vida".

EXPULSIÓN DE PERIODISTAS DE EEUU

Y China anunció hoy la expulsión de los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal (WSJ) y The Washington Post, una medida que Pekín afirma haber llevado a cabo "con espíritu de reciprocidad".

Además, no permitirá que los periodistas damnificados sigan ejerciendo la profesión en China, Hong Kong o Macao, una medida adoptada en respuesta a la reducción por parte de EEUU de las plantillas de los medios chinos en aquel país que Pekín calificó de "una expulsión en todo menos en el nombre".

En respuesta a la consideración de EEUU como misiones extranjeras de seis medios estatales chinos, China exigió que las delegaciones radicadas en China de Voice of America, The News York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y Times declaren por escrito la información sobre su personal, finanzas, operaciones e inmuebles en China.