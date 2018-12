Celebran el funeral de la niña que murió en custodia de EEUU

Jakelin Caal murió el 8 de diciembre en un hospital de Texas, unos días después de que fuese detenida junto a su padre por agentes fronterizos de Estados Unidos. Las informaciones publicadas por varios medios han puesto en cuestión la atención brindada a la menor y han hecho sospechar de una posible negligencia.

El ataúd blanco de la niña ha salido de la vivienda de su abuelo paterno para pasar primero a despedirse de su casa y después a la de su abuela materna antes de llevarle al cementerio.

"La costumbre es que cuando las personas se mueren debe pasar a despedirse de su casa porque según la costumbre su espíritu llega a asustar", ha señalado José Botzoc, un agricultor de 53 años.

Al menos 150 personas han acudido al funeral de la niña. Sin embargo, ni su madre y ni su abuelo han asistido.

"No vinieron porque no aguantaban la tristeza de ver cómo sepultaban a la niña", ha afirmado su tío José Manuel Caal, un agricultor de 33 años. "Si Nery regresa a su casa será complicado porque no tendríamos cómo pagar la deuda del coyote", ha aseverado refiriéndose al padre de la menor, que permanece en Estados Unidos.