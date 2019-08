Carmen Calvo al Open Arms: «Hemos ofrecido todo, el puerto más cercano, pero no podemos llevar nuestros puertos a Italia»

Según sostuvo en su momento el Open Arms, Malta solo permitía la entrada a sus puertos para desembarcar a los 39 migrantes de un segundo rescate realizado el día 10 de agosto pero no de los otras 121 personas que ya permanecían en el barco desde principios de agosto. Esta opción fue descartada por la organización por entender que podría provocar altercados en el barco.

Sin embargo, según ha explicado Calvo en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press, la solución de Malta «estaba ahí» y desde el Gobierno español se «estuvo trabajando todo el tiempo» para realizar el reparto de estos migrantes. «Malta siempre dijo que no se quedaba con los migrantes, sino que se hiciera el reparto en el que participaba Francia, Alemania, Rumanía, Luxemburgo, y España».

Sin embargo, según Calvo, el Open Arms «no quiso entrar en Malta, se fue para Italia con el pronunciamiento judicial de que le dejaban entrar en aguas italianas, pero no se aclaraba si podía desembarcar, que es a lo que se ha acogido Salvini».

Por ello, para la vicepresidenta «no es fácil entender que estos migrantes que están una situación muy difícil y tienen garantizada una travesía a puertos que están preparados para ellos» no acepten la oferta de España. «Hemos ofrecido el puerto más cercano, no podemos llevar nuestros puertos a Italia», ha insistido la portavoz del Ejecutivo para preguntarse posteriormente «qué le queda» al Gobierno español.

Para Calvo tampoco resulta convincente el argumento del Open Arms de que la situación de estrés de los 107 migrantes que continúan en el barco no les permite emprender rumbo a un puerto español. «Entiendo que la situación es crítica por la incertidumbre y desesperanza de que no pueden entrar en un puerto, pero una vez que el barco coja rumbo a un puerto seguro con todo tipo de ayuda y con los migrantes tranquilos no entendemos que haya ningún problema», ha explicado. Asimismo, ha insistido en que por parte del ejecutivo se les ha ofrecido todo tipo de apoyo» para realizar la ruta.