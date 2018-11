Barnier pide a la Eurocámara que ratifique el acuerdo del ‘brexit’

Para Barnier, ha quedado claro "lo que era posible y lo que no era posible", respetando "los principios fundamentales de nuestra Unión" y teniendo en cuenta "las líneas rojas oficialmente marcadas por el Reino Unido".

"Por eso tenemos ese sentimiento de seriedad, lo cual no ha impedido tampoco la lucidez de nuestra parte para negociar", destacó el político francés, quien llegó a un acuerdo con sus interlocutores británicos para una retirada ordenada del Reino Unido 17 meses después de que este país la solicitara formalmente, según lo decidido por los británicos en el referéndum del 23 de junio de 2016.

Sin espíritu de revancha

En nombre del Partido Popular Europeo, Elmar Brok subrayó que no hay "nada que retocar; este acuerdo se toma o se deja", en referencia a que los Parlamentos no podrán introducir enmiendas en el texto sino sólo aprobarlo o rechazarlo.

Aunque las dos partes aspiran a lograr una asociación "sin precedentes por el número de materias de cooperación", Barnier avisó de que tras el brexit del 29 de marzo de 2019 no se va a mantener un statu quo y "nuestro deber es decirlo".

Determinación

El diputado del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) Geoffrey Van Orden reprochó a la UE el "no hacer nada" para haber evitado un voto a favor del brexit, mientras que Gilles Lebreton, del grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF), pidió "respeto para la soberanía de cada nación", y James Carver, de los No Inscritos, calificó de "traidor" el acuerdo negociado.

El euroescéptico británico Nigel Farage protestó porque, a su juicio, el acuerdo es "bueno" únicamente para la UE y mantendrá "secuestrado" al Reino Unido "cumpliendo las normas comunitarias".

El laborista británico Richard Corbett tomó la palabra antes de comenzar el debate para quejarse de que, al permitirse en la sesión de este jueves una sola intervención por grupo político, se imposibilitaba que los proeuropeos de su país pudieran expresarse.

Barnier respondió que Londres quiso "salir de la UE tras el referendo, porque ya no querían seguir respetando el marco reglamentario, la libertad de circulación de personas; ya no querían reconocer el papel del Tribunal de Justicia de la UE ni seguir pagando su contribución, y querían salir de la unión aduanera porque ya no querían estar en una política común de comercio".

"Esas eran sus líneas rojas, que teníamos que respetar. Ustedes tienen que respetar nuestra determinación de preservar los fundamentos de la UE", zanjó.