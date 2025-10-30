Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El «increíble» encuentro entre Trump y Xi que pone fin al conflicto por las tierras raras entre EE UU y China

Estados Unidos y China acuerdan rebajar los aranceles vinculados al fentanilo a cambio de garantizar el suministro de tierras raras

Jaime Santirso

Enviado especial a Busan

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:49

Comenta

Donald Trump y Xi Jinping han mantenido en la mañana del jueves, por fin, su esperado encuentro tras meses de expectación. La perspectiva de un ... supuesto gran acuerdo estructural anunciado con fanfarria ha quedado reducida a un apaño circunstancial para pasar del jaque mutuo a las tablas. Seis años después de su último cara a cara, el presidente estadounidense y el líder chino han vuelto a verse, de nuevo en un contexto de confrontación comercial, pero en esta ocasión como dos superpotencias cada vez más parejas. No en vano Trump ha tenido a bien caracterizar su reunión –mediante una publicación escrita en mayúsculas– como un «G2» y posteriorimente como algo «increíble», retrato de un mundo cada vez menos regido por el multilateralismo y más por la fuerza, en el que Estados Unidos y China se hablan, he aquí la novedad, de tú a tú.

